mahalle dayanışması çatıda mahsur kalan kediyi indirmeyi başaramadı

Mahalle kurtarma çabalarını sürdürdü

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkan kedi uzun süre miyavlayarak mahsur kaldı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Bahçeler Sokak’ta meydana geldi ve çatıda kalan hayvanı duyan apartman ile çevre sakinleri harekete geçti.

kurtarma yöntemi:

Mahalle sakinleri, çatıya ulaşmak için pratik bir çözüm geliştirdi; uzun bir tahtanın ucuna kedi taşıma çantasını iple sabitlediler. Çantanın içine mama koyarak kedinin kutunun içine girip indirilmesini beklediler.

denemeler ve sonuç:

Tahta uzatıldığında çantadaki mamayı yiyen kedi kutunun içine girmedi ve çatıda kalmaya devam etti. Yapılan birkaç denemenin ardından vatandaşlar kediyi içeri sokamayınca kurtarma girişimini sonlandırdı.

Olay, mahalle dayanışmasının örneğini gösterirken hayvan davranışlarının da tahmin edilemez olduğunu ortaya koydu. Sakinler, kısa süreli çabalarına rağmen kediyi almayı başaramadıkları için pes ettiklerini bildirdi.

ESKİŞEHİR'DE BİR APARTMANIN ÇATISINA ÇIKARAK MAHSUR KALAN VE MİYAVLAYAN KEDİ İÇİN MAHALLE SAKİNLERİ SEFERBER OLURKEN UZUN BİR TAHTAYA BAĞLADIKLARI KEDİ TAŞIMA ÇANTASINA MAMA KOYARAK KEDİYİ İNDİRMEYE ÇALIŞAN VATANDAŞLAR, KEDİNİN MAMAYI YİYİP KUTUYA GİRMEMESİ ÜZERİNE PES ETTİ.