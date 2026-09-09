Dolar 48,4725 +0,04%
Euro 56,3958 +0,12%
Bist 14.534,56 +0,90%
Altın Gram 6.913,33 -0,07%
EUR/USD 1,1629 +0,00%
Brent Petrol 100,50 +2,63%
--°

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluştu

Akdeniz Kaymakamı Murat Beşikci, Kültür ve Kazanlı mahallelerinde muhtar, esnaf ve kursiyerlerle talepleri yerinde dinledi; asfalt çalışmaları hızlandırıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 11:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluştu

Beşikci mahalleleri yerinde inceledi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kültür ve Kazanlı mahallelerinde gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde muhtar, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Belediye yetkililerinin de eşlik ettiği incelemelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verildi.

Muhtar ve dernek görüşmeleri:

Günün ilk durağı olan Kültür Mahallesi'nde Beşikci, Mahalle Muhtarı Ali Karadeniz ile bir araya gelerek mahallenin önceliklerini ve vatandaş taleplerini not aldı. Ardından Amatör Balıkçılar Derneği üyeleriyle görüşüp bölge sakinlerinin sorun ve önerilerini dinledi. Kazanlı Mahallesi'nde üç mahalle muhtarıyla yapılan görüşmelerde ise sokak bazlı ihtiyaçlar detaylı şekilde ele alındı ve saha tespitleri yapıldı.

Kadın kursiyerlerle buluşma ve öncelikli projeler:

Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret eden Beşikci, burada eğitim gören kadın kursiyerlerle sohbet ederek sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Beşikci'nin ziyaretle ilgili ifadeleri şu şekilde: 'Hem belediyemizi hem de yaptığımız ve yapacağımız hizmet ve projeleri daha ileriye taşımak için Akdeniz’in her yerini geziyoruz. Bu ziyaretler sayesinde eksiklerimizi de yerinde tespit ediyoruz. Sosyal, kültürel, spor ve sanat alanında daha ileriye dönük projeler düşünüyoruz. Bu anlamda siz değerli kadınlar ve anneler bizler için öncelikli ve hedef kitlemizsiniz. Çünkü sizlerin yüzündeki mutluluk bizim için çok önemli'

Beşikci, kadınların ve annelerin projelerde öncelikli hedefler olduğunu belirterek, hizmet planlarının bu doğrultuda şekillendirileceğini aktardı.

Saha görüşmelerinde öne çıkan en acil talepler arasında yol ve altyapı çalışmaları yer aldı. Beşikci, Kazanlı Mahallesi'nde yapılan değerlendirmede asfalt çalışmalarının başlatıldığını ve ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt, soğuk asfalt ile parke taşı uygulamalarının program dahilinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

'Kazanlı’nın sokaklarını geziyoruz, varsa eksiklerimize bakıyoruz. Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için de mücadele ediyoruz. Bölgemizin en önemli taleplerinden biri olan asfalt çalışmalarımızı başlattık. Aciliyeti olan yerlerden itibaren ihtiyaç duyulan noktalarda bu çalışmaları yapacağız.'

Gün boyunca yapılan ziyaretler sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hizmetlerin hızlandırılması amacıyla belediyenin ilgili birimlerine tekrar talimat verildi; mahalle önceliklerine göre takvimin oluşturulacağı belirtildi.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, KÜLTÜR VE KAZANLI MAHALLELERİNDE SAHA...

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, KÜLTÜR VE KAZANLI MAHALLELERİNDE SAHA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİREREK MUHTAR, ESNAF VE VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir’de kurtuluşun 104’üncü yılında meydanlarda birlik ve anma
images

Kurtuluş Caddesi'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı
images

Osmangazi teşkilatı ikinci yarıda 16 bin yeni üye hedefine odaklandı
images

Fırtınaya rağmen palamut tezgâhlarda uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kısa süreli alev alarmı: Eskişehir'de daire yangını büyümeden kontrol altına alındı

Köy meydanında yıldızlar altında nostalji: açık hava sinema gecesi

Güzergah değişikliği esnafı mağdur etti, il başkanından belediyeye çağrı

orhan süer, taekwondo ankara il temsilciliği görevinden ayrıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali