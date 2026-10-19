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Mahalle ile devletin arabulucuları: Çarşamba’da muhtarlar günü töreni

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Belediye Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve kahvaltı yapıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalle ile devletin arabulucuları: Çarşamba’da muhtarlar günü töreni

Çarşamba'da muhtarlar günü töreni:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Meydanı’nda tören düzenlendi. Tören, Çarşamba Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı; ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Tören konuşması ve muhtarın rolü:

Programda konuşan Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, şu ifadeleri kullandı: "19 Ekim 2015 yılında Başbakanlık genelgesiyle, her yıl 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Biz muhtarlar vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini, valililerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede ilgili birimlere ileterek, memleketimizin huzur ve refahını yükseltmek adına mesai kavramı gözetmeksizin halk tarafından seçilmiş, Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmiş kişileriz. Tek amacımız kaymakamımızın önderliğinde, memleketimize hizmet edip, görevimizi düzgün yapmaktır. Bizler devletin gözünde halk, halkın gözünde devletiz. Bu anlayış ile hepimize görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Program akışı ve kapanış:

Tören, çelenk sunma töreninin ardından katılımcıların birlikte olduğu bir kahvaltı programı ile sonlandı.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ&#039; DOLAYISIYLA BELEDİYE MEYDANI&#039;NDA TÖREN...

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ' DOLAYISIYLA BELEDİYE MEYDANI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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