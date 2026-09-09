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Çermik'te 5 asırlık saray hamamı yeniden ayağa kalkacak mı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki 16. yüzyıldan kalma saray hamamı, sıva dökülmeleri ve kanalizasyon kokuları nedeniyle yeni restorasyon bekliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çermik'te 5 asırlık saray hamamı yeniden ayağa kalkacak mı

Çermik'te 5 asırlık saray hamamı yeniden ayağa kalkacak mı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yer alan ve Osmanlı beylerine hizmet etmiş tarihi saray hamamı, ilçenin tarihî dokusu içinde önemli bir yere sahip. 16. yüzyılda inşa edilen yapı, beylere hamam olarak kullanıldı ve 2000'li yıllara kadar hamam işlevini sürdürdü.

Tarihçesi:

Yapı 16. yüzyıl yapısı olarak kayıtlarda yer alıyor ve yaklaşık 5 asırdır ayakta duruyor. 2000 sonrası gerçekleştirilen bir restorasyonla saray hamamı Çermik Belediyesi Kültür Merkezi'ne dönüştürüldü.

Güncel durum ve restorasyon ihtiyacı:

Saray hamamında gözlemlenen sıva dökülmeleri ile çevresinden gelen kanalizasyon kokuları, kültür merkezinin yeniden kapsamlı bir restorasyona ihtiyaç duyduğunu gösterdi. Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin incelemelerde bulundu. Yetkililer, restorasyon çalışmalarının çok yakında başlatılarak ilçenin tarihî geçmişine yeniden ışık tutmasının beklendiğini aktarıyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN OSMANLI BEYLERİNE HİZMET ETMİŞ TARİHİ SARAY HAMAMI...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BULUNAN OSMANLI BEYLERİNE HİZMET ETMİŞ TARİHİ SARAY HAMAMI, RESTORASYON BEKLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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