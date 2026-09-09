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Sahada yazılan eğitim: öğretmenlerin yenilikçi uygulamaları kitaba taşındı

Öğretmenlerin farklı illerdeki uygulamalı deneyimleri, öğrencinin üretkenliğini destekleyen yöntemleriyle 'Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve İyi Örnekler'de.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sahada yazılan eğitim: öğretmenlerin yenilikçi uygulamaları kitaba taşındı

Sahada yazılan eğitim: öğretmenlerin yenilikçi uygulamaları kitaba taşındı

Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan öğretmenlerin sınıflarda denediği ve somut kazanımlar üreten uygulamalar, bir araya getirildi. Eser, teoriyi pratiğe bağlayan örneklerle öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Katılımcı öğretmenler ve uygulama örnekleri:

Kitapta yer alan çalışmalar, doğrudan sınıf ortamında test edilmiş yöntemleri içeriyor. Yazarlar arasında Samsun’dan Murat Aksoy ve Yusuf Ozan Pısıl, Kars’tan Burcu Turan Abay, Afyonkarahisar’dan Abdullah Baydur, Kocaeli’den Ayşe Özkan Türkay ve Tuba Özer, İzmir’den Çınar Kayaalp ve Selvihan Özasıl, Bursa’dan Duygu Öztürk ve Nurullah Gürbüz, Ankara’dan Esma Binay Kaya, Balıkesir’den Fatma Özkıray, İstanbul’dan Sibel Vala Ölmez ile Osmaniye’den Sultan Atalay bulunuyor. Her bir katkı, öğrencilerin öğrenme süreçlerine doğrudan etki eden faaliyetleri ve uygulama adımlarını ayrıntılandırıyor.

Kitabın amacı ve eğitimsel katkısı:

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve İyi Örnekler, ezberleyen değil; düşünen, sorgulayan, üreten ve hisseden nesiller yetiştirmeyi amaçlayan pratik yöntemleri paylaşıyor. Eserde yer alan örnekler, öğretmenlere sınıfta uygulanabilir araçlar ve adım adım yönergeler sunuyor.

Kitap hakkında bilgi veren Burcu Turan Abay, çalışmanın öğretmenlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti. Abay, eserin öğretmenlerin yolunu aydınlatmasını, öğrenme süreçlerinde yeni kapılar açmasını ve öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına rehberlik etmesini temenni etti.

Sonuç olarak eser, hem saha deneyimlerini derleyen bir belge hem de öğretmenlerin günlük pratiğinde başvurabilecekleri bir kaynak niteliği taşıyor. Okuyucular, kitabın sunduğu somut örnekler üzerinden kendi sınıf uygulamalarını zenginleştirebilir ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilir.

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SINIFLARINDA UYGULADIĞI YENİLİKÇİ EĞİTİM...

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN SINIFLARINDA UYGULADIĞI YENİLİKÇİ EĞİTİM YÖNTEMLERİ, “EĞİTİMDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE İYİ ÖRNEKLER” ADLI KİTAPTA BİR ARAYA GETİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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