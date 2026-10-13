Mahalle muhtarı muhtarlığına 5 bin kitapla okuma evi kurdu

Gökmedrese muhtarlığında sürekli açık bir kitap köşesi

Amasyanın Gökmedrese Mahallesi muhtarı Cem Yeni, muhtarlık bürosunu satın alıp topladığı kitaplarla bir mini kütüphaneye dönüştürdü. Toplam kitap sayısı 5 bine ulaşırken, muhtarlık gelenlere hem kitap temin ediyor hem de çay ve kahve ikramı yapıyor. Uygulama, mahalle gençleri arasında okuma alışkanlığı geliştirmeyi amaçlıyor.

başlama süreci:

Mahallenin yaklaşık 3 bine yakın nüfusu ve gençlerin şehirle ilgili kaynak istemesi üzerine 15 yıl önce harekete geçen Cem Yeni, bu süreçte kitapları satın alıp raflara yerleştirdi. Ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle kitap sayısı zamanla arttı ve büro, herkesin erişebileceği bir okuma noktasına dönüştü.

hedef ve sunulan hizmetler:

17 yıldır mahalleyi yöneten ve 53 yaşında olan evli, 2 çocuk babası muhtar Yeni, muhtarlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve çocuklara Kur'an-ı Kerim, hikaye kitapları, romanlar ve şehrin tanıtıldığı tarih kitapları verdiğini belirtiyor. Amaç, özellikle gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması ve mahallede kültürel erişimin kolaylaşmasıdır. Ziyaretçilere sunulan çay-kahve ikramı ise büroyu daha samimi bir buluşma alanı haline getiriyor.

Bu girişim, küçük ölçekli, yerel ve sürdürülebilir bir okuma kültürü projesi olarak değerlendiriliyor; muhtarlığın kapıları kitap okumak isteyen herkes için açık tutuluyor.

GÖKMEDRESE MAHALLESİ MUHTARI CEM YENİ, SATIN ALIP TOPLADIĞI 5 BİN KİTAPLA MUHTARLIK BÜROSUNDA MİNİ KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRDÜ.