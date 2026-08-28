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Mahalle sohbetleriyle büyüyen Düzce: göç alan, tercih edilen bir şehir

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fatih Mahallesi'nde 18. mahalle sohbetinde altyapı çalışmaları göç eğilimi ve belediyenin B5'ten B7'ye yükselişini anlattı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalle sohbetleriyle büyüyen Düzce: göç alan, tercih edilen bir şehir

Fatih Mahallesi'nde 18. mahalle sohbeti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek amacıyla başlattığı 'Mahalle Sohbetleri'ni sürdürüyor. 17 mahallede gerçekleştirilen buluşmaların ardından düzenlenen 18. toplantı Fatih Mahallesi'nde yapıldı. Toplantının odağında günlük sorunların tespiti ve çözümün planlanması vardı.

Özlü, mahalle ziyaretlerinin amacını, 'Biz her bir mahallemize ziyaretler gerçekleştiriyoruz ve her bir mahallemizde mahalle sohbetleri yapıyoruz. O mahallenin ve Düzce’nin sorunlarını, bizim duymadığımız, bilmediğimiz konuları öğrenmek için geliyoruz. Benim sizlerden ricam, aklınıza takılan ne varsa lütfen çekinmeyin, sorun' sözleriyle özetledi. Ziyaretlerde çıkan talepler ilgili birimlere iletilerek kısa ve orta vadeli öncelikler belirlendi.

belediye sınıflandırmasında hızlı yükseliş:

Toplantıda Faruk Özlü, Düzce Belediyesi'nin son üç yıldaki sınıf atlamasına dikkat çekti. Göreve geldiklerinde belediyenin B5 grubunda olduğunu, daha sonra Çevre Bakanlığı çalışmaları sonucunda önce B6'ya, sonra 2026 yılı değerlendirmelerinin açıklanmasıyla B7 grubuna yükseltildiklerini söyledi. Özlü, bu ilerlemenin planlı projelerin ve bakanlıkla yürütülen işbirliklerinin doğrudan sonucu olduğunu belirtti: 'Bundan üç yıl önce biz Düzce Belediyesi olarak B5 grubundaydık... Çalışmamızı yaptık, bakanlığa sunduk. Çevre Bakanlığı Düzce’yi B6 grubuna yükseltti. Bundan 10 gün önce 2026 yılı için yapılan çalışmaların sonuçları yayınlandı. Biz B7 grubuna yükseltildik.'

Özlü, belediyecilik anlayışlarında planlama ve hesaplamanın belirleyici olduğunu vurgulayarak, 'Ben mühendisim. Biz rakamlara, matematiğe dayanırız. Biz 40 defa düşünür, 40 defa hesap yapar, bir defa adım atarız ve bundan da dönmeyiz' ifadelerini kullandı.

altyapı yatırımları ve asfalt planı:

Belediye başkanı, Düzce'de yürütülen içme suyu altyapı çalışmalarına ilişkin ayrıntılar verdi. Şehir genelinde 35 kilometrelik yol kazıldığını ve boru döşeme çalışmalarının sürdüğünü belirten Özlü, ana boru bağlantıları tamamlandığında kazılan yolların asfaltlanacağını söyledi. 'Önümüzdeki 50-60 gün içerisinde bağlantıları bitiriyoruz, ondan sonra da asfaltlıyoruz' açıklaması ile kısa süreli bir takvim paylaştı.

Ayrıca Özlü, projenin Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımlarından biri olduğunu ve 60 dönümlük arazi üzerinde yeni bir arıtma tesisinin kurulduğunu ifade etti. Asfalt çalışmalarına da vurgu yaparak görev süresi boyunca cadde ve sokaklarda eksik bırakılmaması hedefini yineledi. Bu yaklaşımla altyapı yatırımlarının şehir siluetine ve yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

Toplantının sonunda Özlü, belediye yönetiminin temel amacının Düzcelilere layık olmak olduğunu belirtti: 'Millet bir karar verdi. Millet bizi seçti, bize yetki verdi. Biz de bu yetkiye layık olmaya çalışacağız. Bizim bütün amacımız milletimize layık olmaktır.' Başkan, toplantıda tespit edilen eksikliklere yönelik çözüm önerilerini paylaştı ve ilgili başkan yardımcılarına, birim müdürlerine gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi. Vatandaşların talepleri not alındı ve önceliklendirilerek uygulamaya konulacak.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN, VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEMEK...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN, VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEMEK, MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ‘MAHALLE SOHBETLERİ’ DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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