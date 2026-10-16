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Mahalle sulara gömüldü: Kanlıçay taşkını 48 kişiyi mahsur bıraktı

Karapürçek'te Kanlıçay'ın taşmasıyla mahallede su baskını yaşandı; 14'ü çocuk olmak üzere toplam 48 kişi AFAD ve iş makineleriyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:03

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Mahalle sulara gömüldü: Kanlıçay taşkını 48 kişiyi mahsur bıraktı

taşkının etkisi ve uyarı:

Sakarya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası Karapürçek ilçesindeki Kanlıçay Deresi taşarak mahallede geniş çaplı su baskınına yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı verilen bölgede, gelen ihbarlar üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

kurtarma çalışmaları ve tahliye:

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri ile iş makinelerinin desteği sonucu mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Yapılan tespitlerde 14'ü çocuk, 16'sı kadın, 18'i erkek olmak üzere toplam 48 kişinin mahsur kaldığı belirlendi ve ekiplerin çalışmasıyla bu kişiler güvenli alanlara tahliye edildi.

Kanlıçay Mahalle Muhtarı Bilal Bildik, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirterek mahsur kalan vatandaşların kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiğini söyledi.

Olayla ilgili yerel birimler ve AFAD, bölgedeki su seviyesinin kontrol altına alınması ve benzer olayların önlenmesi için izleme ve müdahale çalışmasını sürdürüyor.

SAKARYA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SEBEBİYLE KARAPÜRÇEK İLÇESİNDE BULUNAN KANLIÇAY DERESİ...

SAKARYA’DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SEBEBİYLE KARAPÜRÇEK İLÇESİNDE BULUNAN KANLIÇAY DERESİ TAŞTI. BÖLGEDE MAHSUR KALAN 14’Ü ÇOCUK, 16’SI KADIN, 18’İ ERKEK TOPLAM 48 KİŞİ, AFAD EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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