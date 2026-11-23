Yemliha Stadı'nda ilk resmi karşılaşma

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde, eski stadın yerine inşa edilen modern Yemliha Stadı hafta sonunda ilk resmi maçına ev sahipliği yaptı.

Kayseri U14 Ligi kapsamında oynanan karşılaşmada Kocasinan Yemlihaspor ile Başakpınarspor karşı karşıya geldi. Maçı izlemeye gelen mahalle sakinleri ve futbolseverler tribünleri doldurdu, genç oyuncular sahada büyük bir mücadele sergiledi.

maçta öne çıkanlar:

Toplamda 7 golün atıldığı mücadeleyi ev sahibi ekip 4-3 kazandı. Karşılaşma boyunca her iki takım da ofansif oyun sergileyerek izleyicilere heyecanlı anlar sundu.

Genç futbolcuların tempo ve gol arayışları maçın belirleyici unsurları oldu; sonuç, hem Kocasinan Yemlihaspor hem de Başakpınarspor için değerlendirme fırsatı sağladı.

yeni stadın bölgeye katkısı:

Modern görünümüyle hizmete giren stat, Yemliha Mahallesi'nde spor etkinliklerine yeni bir merkez kazandırdı. Mahalle halkı ve spor camiası, tesisin bölgedeki gençlerin spora erişimini kolaylaştıracağı ve futbolun gelişimine katkı sağlayacağı görüşünde.

Yemliha Stadı'nda oynanan ilk resmi maç, hem saha içi rekabeti hem de mahalle dayanışmasını güçlendiren bir etkinlik olarak kayıtlara geçti ve bundan sonraki dönemde bölge gençlerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNE BAĞLI YEMLİHA MAHALLESİNDE ESKİ STADIN YERİNE YAPILAN MODERN STATTA İLK RESMİ KARŞILAŞMA OYNANDI.