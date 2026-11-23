maç özeti:

Muğla’nın Köyceğiz ilçesini temsil eden Köyceğiz Göl Spor Kulübü U19 takımı, ligde oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak puan tablosunda ikinci sıraya yükseldi. Başarı, kulübün genç kadrosunun istikrarlı performansının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Takımın ligdeki ilk galibiyeti Muğla Hokey Kulübü'ne 5-3 karşı elde edildi. Maç boyunca gösterilen mücadele ve gol üretme becerisi, ekip içindeki ivmeyi artırdı.

İkinci karşılaşmada ise Köyceğiz temsilcisi Bodrum Gündoğan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını yükseltti.

antrenörün değerlendirmesi:

Antrenör Muhammed Uras Kayrak takıma olan güvenini dile getirerek, 'Takımıma güveniyorum. Sporcularımızın gösterdiği mücadele ve gelişim bizleri mutlu ediyor. U19 Ligi, Muğla Hokey Ligi Süper Lig öncesinde bizim için çok güzel bir hazırlık süreci oluyor. Bu karşılaşmalarla hem sporcularımızın tecrübe kazanmasını hem de takım olarak eksiklerimizi görüp kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Kayrak'ın vurguladığı gibi bu maçlar, genç oyuncuların deneyim kazanması ve takımın eksiklerini görüp çalışma planını şekillendirmesi açısından kritik önemde bulunuyor.

KÖYCEĞİZ GÖL SPOR U19 HOKEY TAKIMI’NDAN ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET