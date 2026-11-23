Balbey’de tarihle uyumlu dönüşüm sürüyor: ilk etap yüzde 85 tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Yenileme Projesi'nde önemli bir ilerleme kaydedildi. Projenin ilk etabının yüzde 85lik kısmı tamamlanırken, kalan işlerde çevre düzenlemesi ve peyzaj imalatları öncelikli olarak sürdürülüyor.

çalışmaların ayrıntıları:

Projede kaba inşaat ve dış cephe çalışmalarının tamamlandığı, 4 blokta yapıları yükselten çalışmaların bittiği bildirildi. Dış cephe giydirmeleri tamamlanmış durumda; elektrik, su ve yangın tesisatları gibi ince imalatlarda ise sona yaklaşıldı. Ekipler aynı zamanda çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerine hız vererek alanın kullanıma hazır hale getirilmesine odaklanıyor.

Proje yetkilileri, yürütülen işlerin hem restorasyon hem de modern yapı gereksinimlerini dengeleyerek ilerlediğini vurguluyor. Bu aşamada ince işler tamamlandıkça kullanım ve güvenlik testleri yapılacak, peyzaj uygulamalarıyla mekanın estetik ve işlevsel değerleri güçlendirilecek.

projenin ölçeği ve hedefleri:

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANTEPE A.Ş. tarafından uygulanan proje, çevre düzenlemeleriyle birlikte 4 bin metrekarelik bir alanda yükseliyor. Toplam 9 bin metrekare inşaat alanına sahip projede 15 ofis, 15 dükkân, 2 konaklama tesisi ve 80 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Ayrıca yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarının bulunduğu toplam 3 bin metrekarelik peyzaj alanı oluşturuluyor.

Projeyle Balbey’in tarihî dokusunun korunarak sosyal ve ticari yaşamının desteklenmesi, aynı zamanda modern yaşam ihtiyaçlarına cevap veren bir kentsel alan kazandırılması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir projenin önemine dikkat çekerek "Balbey’i yalnızca yenilemiyor; kimliğini, hafızasını ve değerini koruyarak hak ettiği noktaya taşıyoruz. Balbey’i, Antalya’mıza yakışır bir yaşam alanı haline getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk etabın tamamlanma oranının artmasıyla birlikte, proje kapsamında kalan ince işler ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Balbey Mahallesi’nin kademeli olarak kullanıma açılması planlanıyor. Bu süreç, hem bölgenin tarihî karakterinin korunmasına hem de yerel ekonomi ve sosyal hayatın canlanmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BALBEY MAHALLESİ’NDE YÜRÜTTÜĞÜ 1. ETAP KENTSEL YENİLEME PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR. İLK ETABIN YÜZDE 85’İ TAMAMLANIRKEN, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PEYZAJ İMALATLARI SÜRÜYOR.