Ayrılık karşılıklı anlaşmayla gerçekleşti:

Zonguldakspor Futbol Kulübü, teknik direktör Ali Çalış ile karşılıklı görüşmelerin ardından yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada kararın tarafların mutabakatı ile alındığı vurgulandı.

Kulübün mesajı:

Sosyal medya hesabından paylaşılan metinde, "Teknik Direktörümüz Sayın Ali Çalış ile yaptığımız görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Lig bağlamı ve kısa değerlendirme:

Bu gelişme, TFF 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor için resmi bir duyuru olarak kayda geçti. Kulüp açıklamasında Çalış'a teşekkür edilerek kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

ZONGULDAKSPOR FUTBOL KULÜBÜ, TEKNİK DİREKTÖR ALİ ÇALIŞ İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDIĞINI AÇIKLADI