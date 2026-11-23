ziyaretin detayları:

Hisarcık İlçe Kaymakamı Erkan Atam, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ve Şube Müdürü Caner Tevfik Tekin de eşlik etti.

öğretmenlerle görüşme:

Kaymakam Atam, okul idaresi ve öğretmenlerle yaptığı görüşmede 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, mesleki deneyim ve talepleri dinledi. Eğitimcilerin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak onların görüşlerine önem verdi.

sınıf ve okul turu:

Ziyaret kapsamında Atam, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti ve okul bünyesindeki anaokulunu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Okul ortamını yerinde görerek eğitim süreçlerine ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Kaymakam Atam ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Eğitim camiamızın fedakâr mensuplarına emek ve özverileri için teşekkür ediyor, geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz".

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM’DAN ÖĞRETMENLERE 24 KASIM ZİYARETİ