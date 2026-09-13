Mahallede kahve sohbeti: Şimşek talepleri yerinde dinledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, mahalle ziyaretleri kapsamında Aşağıçobanisa Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehanede gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri sorun ve taleplerini doğrudan iletti; Başkan Şimşek iletilen konuları not aldı ve değerlendirme sözü verdi.

Ziyaretin akışı:

Toplantıya Mahalle Muhtarı Tamer Apak da eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Şimşek, vatandaşları tek tek dinledi, notlar tutarak başvuruların somutlaştırılmasını sağladı. Mahalle sakinleri gündemlerindeki altyapı, temizlik ve benzeri talepleri aktarma fırsatı buldu.

Şimşek, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana fırsat buldukça mahallelerimizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Çünkü bir sorunu en doğru şekilde anlamanın yolu, o sorunu yaşayan insanları yerinde dinlemekten geçiyor. Bugün de Aşağıçobanisa’da hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini ve beklentilerini dinledik, notlarımızı aldık. Yapılabilecek çalışmaları ilgili birimlerimizle birlikte değerlendireceğiz"

Taleplerin değerlendirilmesi:

Başkan Şimşek, dile getirilen konuların not edildiğini ve yapılabilecek müdahalelerin ilgili birimlerle birlikte değerlendirilerek planlanacağını vurguladı. Vatandaşla doğrudan iletişimin, önceliklerin belirlenmesinde ve çözüm süreçlerinde yol gösterici olduğu ifade edildi.

Şimşek ayrıca, "Bizim için vatandaşlarımızla bir arada olmak, onların sesini doğrudan duymak çok kıymetli. Şehzadeler’in her mahallesine ulaşmaya, her vatandaşımızın derdini ve talebini dinlemeye devam edeceğiz. Bizi sıcak bir şekilde karşılayan başta Mahalle Muhtarımız Sayın Tamer Apak olmak üzere tüm Aşağıçobanisalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret boyunca mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu; başkan fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini geri çevirmedi. Alınan notlar doğrultusunda atılacak adımların takip edileceği bildirildi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ’NDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. MAHALLE SAKİNLERİNİ TEK TEK DİNLEYEN BAŞKAN ŞİMŞEK, İLETİLEN TALEP VE SORUNLARLA İLGİLİ NOTLAR ALARAK ÇÖZÜM İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN YAPILACAĞINI İFADE ETTİ.