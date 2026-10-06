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Mahallemde hareket var projesiyle akçakoca'da günlük yaşama hareket çağrısı

Akçakoca'da düzenlenen Mahallemde Hareket Var etkinliğinde Fzt. H. Aybenay Başibüyük, fiziksel aktivitenin önemini anlattı ve uygulamalı egzersiz yaptırdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahallemde hareket var projesiyle akçakoca'da günlük yaşama hareket çağrısı

etkinlikte neler yapıldı:

Akçakoca’da Sağlık Bakanlığı’nın Mahallemde Hareket Var projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, ilçede fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. Program, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve görevli Fzt. H. Aybenay Başibüyük tarafından Çuhallı Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılara projenin amacı anlatılırken günlük yaşamda düzenli hareket etmenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri vurgulandı.

bilgilendirme ve öneriler:

Başibüyük, fiziksel aktivitenin kronik hastalık riskini azaltmadaki rolü, enerji düzeyine katkısı ve ruh sağlığı üzerindeki pozitif etkileri hakkında bilgi verdi. Katılımcılara günlük hayata entegre edilebilecek pratik öneriler paylaşıldı; kısa yürüyüşler, merdiven kullanımı, ev içi hareket alışkanlıkları ve sürekliliğin önemi üzerinde duruldu.

uygulamalı egzersiz çalışması:

Bilgilendirmenin ardından, katılımcılarla birlikte uygulamalı egzersiz çalışmaları yapıldı. Program, bilgi aktarımının ardından uygulama aşamasıyla desteklenerek katılımcıların hareketi deneyimlemeleri sağlandı ve düzenli egzersizin günlük rutine dönüşmesi için teşvik edildi.

AKÇAKOCA’DA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA...

AKÇAKOCA’DA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” PROJESİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARA FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ ANLATILIRKEN, UYGULAMALI EGZERSİZ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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