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Mahallenin maskotu karga kayboldu, esnaftan 'kargamızı geri verin' çağrısı

Hatay Erzin'de caddeleri mesken tutan, mizah amaçlı videolarıyla sevilen mahalle kargası kayboldu; esnaf Süleyman Bakıcı 'kargamızı geri verin' dedi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Emre Koç

Mahallenin maskotu karga kayboldu, esnaftan 'kargamızı geri verin' çağrısı

Hatay Erzin'de sevilen sokak kargası kayboldu

Hatay'ın Erzin ilçesi kent merkezinde, Atatürk Caddesi'ni mesken tutan ve mahallelinin ilgi odağı haline gelen karga aniden kayboldu. Caddelerde özgürce yürüyen, vatandaşlar tarafından beslenen ve mizah amaçlı çekilen görüntülerle tanınan kuşun yokluğu, çevrede merak ve üzüntü yarattı.

Sokağın maskotu olarak gözdeydi:

Karga, motorların üzerine konması ve esnafın heybelerini karıştırmasıyla kısa sürede mahalle yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu. Hem esnaf hem de sakinler için günlük neşe kaynağı olan kuş, sosyal ortamda arkadaş canlısı davranışlarıyla biliniyordu.

Esnaftan geri getirme çağrısı:

Bölgede esnaflık yapan Süleyman Bakıcı, karganın kaybolmasının ardından çevredekilere seslendi ve şunları söyledi: "Gören duyan varsa her ne sebeple götürdüyse geri getirin arkadaşlar, biz kargamızı istiyoruz." Bakıcı, kuşun vatandaşlar tarafından yakalanmış olabileceğini düşünerek geri iade çağrısı yaptı.

Mahalle sakinleri ve esnaf, sevilen karganın bulunmasını bekliyor ve geri getirilmesi halinde günlük yaşamın yeniden canlanacağını belirtiyor.

HATAY&#039;DA MAHALLELİNİN DOSTU OLAN VE MİZAH AMAÇLI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİ ODAĞI OLAN KARGANIN...

HATAY'DA MAHALLELİNİN DOSTU OLAN VE MİZAH AMAÇLI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİYLE İLGİ ODAĞI OLAN KARGANIN SIRRA KADEM BASMASIYLA SÜLEYMAN BAKICI, "GÖREN DUYAN VARSA HER NE SEBEPLE GÖTÜRDÜYSE GERİ GETİRİN ARKADAŞLAR, BİZ KARGAMIZI İSTİYORUZ" DİYEREK KARGAYI GÖRENLERE SESLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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