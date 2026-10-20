Mahrem yapılanmaya 3 ilde eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Operasyon ve gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDYnin mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon 20 Ekim tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Burdur ve Ordu illerini kapsayan toplam 15 adrese gerçekleştirildi ve 15 şüpheli gözaltına alındı.

Deliller ve tespit edilen bulgular:

Soruşturma çerçevesinde gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ile ardışık aranma kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. İncelemelerde Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları, kurban, burs ve bağış adı altında gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferleri ile örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak nitelendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarına rastlandı. Bu bulgular, şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri değerlendirmesine temel oluşturdu.

Yakalanan şüpheliler ve soruşturma süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında aktif kamu görevlileri ile ihraç edilmiş kamu görevlilerinin bulunduğu bildirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği ve delil toplama ile ifadelerin alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın adli süreçle paralel ilerlediğini ve elde edilen dijital ve mali verilerin soruşturma dosyasında önemli yer tuttuğunu belirtti.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına 3 ilde operasyon: 15 gözaltı