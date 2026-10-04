Makam odası geçmişin el emeğini sergileyen küçük bir müze niteliğinde

Makam odası geçmişe açılan sergi alanı:

Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecekin makam odası, güncel çalışma alanının ötesinde geçmiş dönemin el emeğini ve kültürünü yaşatan bir mekâna dönüştü. Odanın çeşitli bölümlerinde sergilenen el işi objeler, aksesuarlar ve eski eşyalar, adeta küçük bir yerel müze niteliği taşıyor.

Nasıl bir koleksiyon oluştu:

Sinecek, makam odasında bulunan parçaların büyük bölümünü esnaf ve sanatkarların ailelerinden, çevreden ve geçmiş dönem uygulamalarını bilen kişilerden temin ettiğini belirtiyor. Bu eserler, üreticilerinin ellerinin izini taşırken, odanın farklı köşelerinde sergileniyor. Başkan Sinecek, bu süreci şöyle özetliyor: "Odamızın aksesuarları geçmişe dönük esnaf ve sanatkarlarımızın, abilerimizin, geçmişteki dedelerimizin, babalarımızın eserleri. Odamızda zaman zaman buldukça alıp sergiliyoruz."

Amacı ve taşıdığı anlam:

Sergilenen objeler yalnızca dekoratif değil; aynı zamanda esnaf kültürünü yeni kuşaklara aktarma çabası taşıyor. Sinecek, el emeğiyle yapılan objelerin değerini vurgulayarak, "Buradan da tabii eskiyi hatırlamak, esnaflarımızın eskiden ne kadar değerli olduğunu, el emeği göz nuruyla yapılan işlemeler odamızda, odamda yani başkanlık odasında sergiliyoruz" diyor. Bu yaklaşım, seri üretimin egemen olduğu günümüzde kaybolmaya yüz tutan zanaat izlerini görünür kılıyor.

Hatırlama ve anma işlevi:

Makam odasındaki koleksiyon, geçmişte yaşamını yitiren esnaf ve sanatkarları anma işlevi de görüyor. Sinecek, bu yönüyle eserlere kişisel bir sorumluluk duygusuyla yaklaştığını ifade ediyor: "Ben geçmişteki tüm ölmüş esnaf ve sanatkarlarımıza, Allah gani gani rahmet eylesin, ölmüşlerimize de dahil olmak üzere. Ve onların emeklerini canlandırmak için burada kendi makamımda saklamaya gayret ediyorum."

Ziyarete gelen esnaf ve sanatkarlar, odadaki parçalar aracılığıyla kendi geçmişlerinin, aile büyüklerinin ve çocukluk anılarının izlerini yeniden buluyor. Bu karşılaşmalar, hem bireysel hafızayı canlandırıyor hem de yerel esnaf kültürünün kolektif bellekte kalmasına katkı sağlıyor.

Başkanın makamında sürdürülen bu sergileme pratiği, küçük ölçekli ama etkili bir koruma ve tanıtım modeli sunuyor. Eserlerin düzenli şekilde toplanması, sınıflandırılması ve sergilenmesi, gelecekte benzer bir geleneği yaşatmak isteyen kurum ve kişiler için örnek teşkil edebilir.

Sonuç olarak Makam odası, resmi bir çalışma mekânından farklı olarak geçmişin el emeğini, zanaatını ve yerel hafızayı görünür kılan bir alan haline gelmiş durumda; hem ziyaretçiler hem de esnaf için bir hatırlama ve öğrenme ortamı oluşturuyor.

BAŞKAN METİN SİNECEK’İN MAKAM ODASI, GEÇMİŞ DÖNEMLERDE ESNAF VE SANATKARLARIN EL EMEĞİ VE GÖZ NURUYLA ORTAYA KOYDUĞU ESERLERİN SERGİLENDİĞİ ÖZEL BİR MEKANA DÖNÜŞTÜ.