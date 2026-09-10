Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda hizmet standardı ülke çapında örnek oldu

Hizmet kalitesinde belgeyle gelen dönüşüm:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu liderliğinde yürüttüğü kurumsal dönüşüm çalışmalarını Türkiye düzeyinde görünür bir başarıyla taçlandırdı. Oda, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ni alarak bu belgeyi Türkiye'de ilk alan ticaret ve sanayi odası oldu. Bu adım, üyelerin işlemlerini daha hızlı, standartlara uygun ve güvenilir biçimde yürütme beklentisine cevap verme yönünde somut bir gösterge sundu.

Göreve geldiği günden itibaren Oda hizmetlerinin geliştirilmesine odaklanan yönetim, fiziksel altyapıdan süreç yönetimine kadar pek çok alanda düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler ve değerlendirmeler sonucunda belgeyi almaya hak kazanılması, yapılan yatırımın ve uygulanan hizmet anlayışının çıktısını ortaya koydu.

Üyeye değer veren hizmet anlayışı:

Başkan Sadıkoğlu, süreci değerlendirirken şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Odamızın hizmet kalitesini yükseltmeyi, üyelerimizin işlerini kolaylaştırmayı ve çağın gerektirdiği modern hizmet anlayışını Odamıza kazandırmayı hedefledik. Bu doğrultuda hem fiziki hem de kurumsal anlamda önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik."

Sadıkoğlu, üyelerin yalnızca belge ve işlem talep etmediğine; aynı zamanda sorunlarına kulak veren, taleplerine hızlı yanıt veren ve onlara değer katan bir oda beklentisi içinde olduğuna dikkat çekti. Bu beklentiyi karşılamak için süreç iyileştirme, personel kapasitelerinin güçlendirilmesi ve dijitalleşme adımları önceliklendirildi.

Akreditasyon yükselişi ve gelecek hedefleri:

MTSO'nun hizmet kalitesindeki gelişim yalnızca TSE belgesi ile sınırlı kalmadı. Oda, TOBB Akreditasyon Sistemi içinde C sınıfından B sınıfına yükselerek akreditasyonda ilerleme kaydetti. Bu yükseliş, kurumsal kapasitenin ve hizmet standartlarının güçlendiğinin diğer bir göstergesi olarak sunuldu.

Başkan Sadıkoğlu, elde edilen başarının bir son değil yeni bir sorumluluk olduğunun altını çizdi: "Bizim için önemli olan yalnızca bir belge sahibi olmak değil. Asıl önemli olan, üyelerimize sunduğumuz hizmette bu standartları kalıcı hale getirmek ve her geçen gün daha ileriye taşımaktır. Bugün Türkiye'de ilk olmak elbette gurur verici. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Üyelerimizin ihtiyaçları değiştikçe biz de kendimizi yenilemeye, Odamızı geliştirmeye devam edeceğiz."

Oda yönetiminin öncelikli hedefleri arasında A sınıfı oda statüsüne yükselmek yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda akreditasyon süreçleri, hizmet sürekliliği, kalite kontrol mekanizmaları ve üye odaklı uygulamaların güçlendirilmesi planlanıyor.

Sonuç olarak MTSO'nun aldığı TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile TOBB akreditasyonundaki yükseliş, kurumsal dönüşümün ve üyeye dair hizmet anlayışının geldiği noktayı gösteriyor. Yapılan vurgular, bu başarıların sürdürülebilir kılınması için standartların korunması ve sürekli iyileştirmenin hayata geçirilmesinin önemine işaret ediyor.

SADIKOĞLU DÖNEMİNDE HİZMET KALİTESİNDE ÖNEMLİ BAŞARI ELDE EDİLDİ