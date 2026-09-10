Dolar 48,4910 +0,01%
Euro 56,4815 -0,04%
Bist 14.419,86 -0,59%
Altın Gram 6.899,91 -0,78%
EUR/USD 1,1625 -0,12%
Brent Petrol 102,24 +1,02%
--°

Şeftalinin üreticiden kent lokantasına yolculuğu

Mezitli Belediyesi, şeftali üreticilerinin satış sıkıntılarını hafifletmek için ürünleri doğrudan satın aldı; alınan şeftaliler yakında Kent Lokantası'nda vatandaşlarla buluşacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Şeftalinin üreticiden kent lokantasına yolculuğu

Şeftalinin üreticiden kent lokantasına yolculuğu

Mezitli Belediyesi, kentte şeftali üretimi yapan çiftçilerin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla harekete geçti. Hasat edilen şeftaliler üreticiden doğrudan temin edilerek, kısa süre içinde Kent Lokantası aracılığıyla hemşehrilerle buluşturulmak üzere hazırlandı. Bu adımın hedefi, yerel üretimi güçlendirmek ve üreticinin emeğinin karşılığını korumaktır.

doğrudan alımla üreticiye destek:

Çalışma kapsamında Mezitli’nin bereketli topraklarında yetiştirilen şeftaliler, aracısız şekilde satın alındı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, uygulamanın amacını şu sözlerle özetledi: "Üreticilerimizin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin değerinde karşılık bulması bizim için çok önemli. Şeftali üretimi yapan çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirme noktasında yaşadığı sıkıntıya kayıtsız kalmadık. Ürünlerini doğrudan temin ettik. Şeftalileri önümüzdeki günlerde Kent Lokantamızda hemşehrilerimizle buluşturacağız. Böylece hem üreticimize destek olacak hem de kentimizin bereketini vatandaşlarımızla paylaşacağız."

vatandaşla buluşturma ve hedefler:

Temin edilen şeftalilerin Kent Lokantası'nda sunulması, hem üreticinin ürününün değerlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak hem de yerel gıdaya erişimi artıracak bir uygulama olarak planlanıyor. Belediye yetkilileri, bu tür doğrudan alım uygulamalarının üretici gelirlerini koruyup dayanışmayı güçlendirdiğini vurguluyor. Başkan Tuncer ayrıca, "Mezitli’de üretimin devam etmesini, çiftçimizin emeğinin karşılığını almasını önemsiyoruz. Yerel üretimi destekleyen, üreticimizi koruyan ve dayanışmayı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üreten Mezitli’nin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE ŞEFTALİ ÜRETİCİLERİNİN ÜRÜNLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE YAŞADIĞI SIKINTILARA DESTEK OLMAK...

MERSİN’DE ŞEFTALİ ÜRETİCİLERİNİN ÜRÜNLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE YAŞADIĞI SIKINTILARA DESTEK OLMAK AMACIYLA ÇİFTÇİLERDEN DOĞRUDAN ŞEFTALİ ALIMI YAPILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çivril'de üretimde sürdürülebilirlik için kalıcı çözümler çağrısı
images

Palamut sezonu Ordu'nun tezgahlarını doldurdu
images

Kars’ta arıcılığı güçlendiren saha hamlesi: kovan başına 250 TL’ye kadar destek
images

GetirBüyük’ten şeffaf adım: taze meyve ve sebzenin haftalık pestisit raporları u...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'nin veteran badmintoncuları Trabzon'dan 5 madalyayla döndü

Karabük tıp fakültesinde acil durum tatbikatıyla hazırlıklar sınandı

Karabük Üniversitesi'nden 15 takım TEKNOFEST 2026 finallerinde yarışacak

Hakem ataması açıklandı: Turgut Doman Kayseri'de düdük çalacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı