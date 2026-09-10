Şeftalinin üreticiden kent lokantasına yolculuğu

Mezitli Belediyesi, kentte şeftali üretimi yapan çiftçilerin ürünlerini değerlendirmede yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla harekete geçti. Hasat edilen şeftaliler üreticiden doğrudan temin edilerek, kısa süre içinde Kent Lokantası aracılığıyla hemşehrilerle buluşturulmak üzere hazırlandı. Bu adımın hedefi, yerel üretimi güçlendirmek ve üreticinin emeğinin karşılığını korumaktır.

doğrudan alımla üreticiye destek:

Çalışma kapsamında Mezitli’nin bereketli topraklarında yetiştirilen şeftaliler, aracısız şekilde satın alındı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, uygulamanın amacını şu sözlerle özetledi: "Üreticilerimizin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin değerinde karşılık bulması bizim için çok önemli. Şeftali üretimi yapan çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirme noktasında yaşadığı sıkıntıya kayıtsız kalmadık. Ürünlerini doğrudan temin ettik. Şeftalileri önümüzdeki günlerde Kent Lokantamızda hemşehrilerimizle buluşturacağız. Böylece hem üreticimize destek olacak hem de kentimizin bereketini vatandaşlarımızla paylaşacağız."

vatandaşla buluşturma ve hedefler:

Temin edilen şeftalilerin Kent Lokantası'nda sunulması, hem üreticinin ürününün değerlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak hem de yerel gıdaya erişimi artıracak bir uygulama olarak planlanıyor. Belediye yetkilileri, bu tür doğrudan alım uygulamalarının üretici gelirlerini koruyup dayanışmayı güçlendirdiğini vurguluyor. Başkan Tuncer ayrıca, "Mezitli’de üretimin devam etmesini, çiftçimizin emeğinin karşılığını almasını önemsiyoruz. Yerel üretimi destekleyen, üreticimizi koruyan ve dayanışmayı büyüten çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üreten Mezitli’nin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE ŞEFTALİ ÜRETİCİLERİNİN ÜRÜNLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE YAŞADIĞI SIKINTILARA DESTEK OLMAK AMACIYLA ÇİFTÇİLERDEN DOĞRUDAN ŞEFTALİ ALIMI YAPILDI.