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Yıllar sonra Sülye'de badem ağaçları ilk kez ürün verdi

28 yıl önce arpa ve buğdayın yerine dikilen badem fidanları bu yıl ilk kez verim verdi; Sülye köyünde uzun bakım ve elverişli hava üreticiyi sevindirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yıllar sonra Sülye'de badem ağaçları ilk kez ürün verdi

28 yıllık emek meyvesini verdi:

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünde, 28 yıl önce tarlaya dikilen badem ağaçlarından bu yıl ilk kez verim alındı. Uzun yıllar süren bakım ve koruma çalışmaları ile geçen süreç, bu sezonun uygun iklim koşulları sayesinde karşılığını buldu.

Tavşanlı ilçesinde ikamet eden Tuna İşleyen, 28 yıl önce babası Ali İşleyen ile birlikte arpa ve buğday ekilen tarlalarını boş bırakmamak için badem fidanları dikti. Yıllarca süren uğraşa rağmen don ve olumsuz hava şartları verimi engelledi; ancak bu yıl farklı bir tablo oluştu.

İklim ve bakımın önemi:

İşleyen, yaptığı açıklamada sürecin zorluklarını ve bu yılki gelişmeyi şöyle anlattı: "Bundan 28 yıl önce babam Ali İşleyen ile birlikte arpa ve buğday ektiğimiz tarlamız boş kalmasın diye badem fidanlarını toprakla buluşturmuştuk. Uzun yıllar boyunca bakımlarını aksatmadan yapmama rağmen bir türlü istediğimiz ürünü alamamıştık. Ancak bu sene ilkbaharda havaların güzel gitmesi, çiçeklenme döneminde don ve kırağı vurmaması sayesinde yaklaşık 10 ağacımızdan oldukça güzel ve bereketli bir ürün aldık. Yıllar sonra verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizleri çok mutlu etti."

İşleyen'in aktardığına göre, çiçeklenme dönemindeki don olaylarının yaşanmaması ve düzenli bakım çalışmaları mahsulün verimli olmasında belirleyici rol oynadı.

Yöre üreticilerine moral kaynağı:

Sülye köyündeki bu ilk başarı, sadece ağaç sahiplerinin değil, çevre köylerdeki diğer üreticilerin de moralini yükseltti. Uzun vadeli tarımsal yatırımların ve dikkatli bakımın, uygun iklim koşullarıyla birleştiğinde verimlilik getirdiği yerel halk tarafından vurgulanıyor.

Hasadın başlamasıyla birlikte üreticideki memnuniyet, yılların emeğinin görünür sonuçlar vermesinin verdiği rahatlama ile birleşti; bu sezon elde edilen bereketli ürün hem emekleri taçlandırdı hem de bölgedeki üretim hevesini canlandırdı.

TARLA BOŞ KALMASIN DİYE DİKTİĞİ BADEM AĞAÇLARINDAN İLK KEZ VERİM ALDI

TARLA BOŞ KALMASIN DİYE DİKTİĞİ BADEM AĞAÇLARINDAN İLK KEZ VERİM ALDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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