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Malatya'da 12. kitap fuarı yaklaşık 300 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 12. Kitap Fuarı yaklaşık 300 bin ziyaretçiyle sona erdi; yazar söyleşileri ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Malatya'da 12. kitap fuarı yaklaşık 300 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

fuarın genel görünümü:

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik katkısıyla düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı rekor katılımla tamamlandı. Yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, Orduzu Fuar Alanı'ndaki 9 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleşti. Etkinlik boyunca 300 yayınevi ile 300'ün üzerinde yazar okurlarla buluştu.

Fuar süresince yazar imza günleri, söyleşiler, çocuklara yönelik atölyeler ve okul-öğrenci buluşmaları düzenlendi. Yayınevlerinin zengin stant çeşitliliği, ziyaretçilere geniş bir kitap yelpazesi sundu.

katılımcılar ve program çeşitliliği:

Okuyucular fuarı yazarlarla bire bir temas kurma, yayınevi temsilcileriyle doğrudan iletişim ve çocuklar için hazırlanan özel etkinliklerle değerlendirme fırsatı buldu. Organizasyon, yerel okurların yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçileri de ağırladı ve program akışı boyunca yoğun ilgi gözlendi.

yerel yönetimin değerlendirmesi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuar süresince her gün alanı ziyaret ederek yazarlar, yayınevleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kapanış konuşmasında fuarın her yıl geliştiğini vurgulayan Er, depremin yaralarının sarılmasına paralel olarak sosyal etkinliklerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Er, organizasyonun bu yıl yaklaşık 300 bin ziyaretçiye ulaştığını ve hem yazarların hem yayınevlerinin hem de halkın memnuniyetinin görüldüğünü ifade etti.

Er konuşmasında fuara katkı sağlayan kurumlara teşekkür ederek, “İnşallah önümüzdeki yıl daha da güçlenerek, daha güçlü bir şekilde 13. kitap fuarını düzenlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

yazarlar ve yayınevlerinin görüşleri:

Fuarın onur konuğu olan Beşir Ayvazoğlu başta olmak üzere birçok yazar, Malatya ziyaretinden olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını belirtti. Yazarlar, Malatya halkının ve belediyenin misafirperverliğini öne çıkarırken, yayınevi temsilcileri organizasyonun profesyonel bir yapı sergilediğini ve katılımın yayın dünyası açısından önemli dönüşler sağladığını dile getirdi.

çocuklara yönelik destek ve kapanış etkinliği:

Başkan Sami Er, etkinlik kapsamında çocukların okuma alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla her gün kitap çeki desteği verildiğini açıkladı. Çocuklara yönelik olarak dağıtılan 300 TL tutarındaki kitap çeklerinin, fuarın erişilebilirliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.

Fuarın son gününde ise özel bir kapanış gerçekleştirildi: Özel çocuklar için düzenlenen törende 4 bin 444 balon, geri sayım eşliğinde gökyüzüne bırakılarak renkli bir final oluşturdu. Bu an, katılımcılar tarafından coşkuyla karşılandı ve fuarın görsel hafızasında yer etti.

Malatya Kitap Fuarı, hem katılımcı sayısı hem de program zenginliği açısından bu yıl dikkat çeken bir organizasyon olarak kayda geçti ve gelecek yıl için beklentileri yükseltti.

12. MALATYA KİTAP FUARI’NA YAKLAŞIK 300 BİN KATILIM SAĞLANDI

12. MALATYA KİTAP FUARI’NA YAKLAŞIK 300 BİN KATILIM SAĞLANDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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