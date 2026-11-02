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Turgutlu'da çocuklara akran zorbalığına karşı tiyatro ile eğitim

Turgutlu Belediyesi, 'Oyuncak Arkadaşlar' oyununu Bilge Oyuncular ile sahneleyerek müzik ve dansla çocuklara akran zorbalığı konusunda farkındalık sağladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turgutlu'da çocuklara akran zorbalığına karşı tiyatro ile eğitim

Turgutlu'da çocuklara akran zorbalığına karşı tiyatro gösterisi

Turgutlu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik farkındalık yaratmayı amaçlayan bir tiyatro etkinliği düzenledi. Yazar Alper Erkoca tarafından kaleme alınan ve müzik ile dans unsurlarıyla zenginleştirilen 'Oyuncak Arkadaşlar' adlı oyun, minik izleyicilere akran zorbalığı konusunu hem eğlenceli hem öğretici bir dille aktardı.

Etkinlik ve katılımcılar:

Oyun, Bilge Oyuncular iş birliğiyle Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelendi. Gösteriye çocuklar büyük ilgi gösterirken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ve ilgili daire müdürleri de izleyiciler arasında yer aldı. Sahne performansı, ritmik müzikleri ve dans koreografileriyle çocukların dikkatini çekti.

Oyunun verdiği mesaj ve belediye açıklaması:

Oyun, arkadaşlık, sevgi, saygı ve dayanışma temalarını ön plana çıkararak; akran zorbalığının etkilerini çocukların anlayabileceği bir dille ele aldı. Çetin Akın etkinlikle ilgili olarak, 'Bilge Oyuncular iş birliğiyle düzenlediğimiz ‘Oyuncak Arkadaşlar’ adlı çocuk tiyatrosunda minik hemşehrilerimiz ve aileleriyle bir araya geldik. Arkadaşlığın, sevginin, saygının ve dayanışmanın önemini müzik, dans ve eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıyan oyun, çocuklarımıza hem keyifli hem de öğretici anlar yaşattı. Bu güzel oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz' dedi.

Turgutlu Belediyesi yetkilileri, benzer sosyal içerikli etkinliklerin devam edeceğini belirterek, kültür ve sanat aracılığıyla toplumsal konularda farkındalık sağlamanın önemine vurgu yaptı.

TURGUTLU BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE BULUŞTURMANIN YANI SIRA TOPLUMSAL...

TURGUTLU BELEDİYESİ, ÇOCUKLARI KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİYLE BULUŞTURMANIN YANI SIRA TOPLUMSAL KONULARDA FARKINDALIK OLUŞTURAN ÇALIŞMALARINA DA DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA SAHNELENEN "OYUNCAK ARKADAŞLAR" ADLI ÇOCUK TİYATROSU, AKRAN ZORBALIĞI KONUSUNU MÜZİK VE DANS EŞLİĞİNDE MİNİK İZLEYİCİLERE ANLATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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