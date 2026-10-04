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Malatya'da arıza yapan otobüse çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Malatya-Ankara yolunda arıza nedeniyle kenara çeken Metro Turizm otobüsüne çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı; birinin durumu ağır.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:10

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da arıza yapan otobüse çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Malatya'da arıza yapan otobüse çarpan otomobilde üç kişi yaralandı

Malatya-Ankara karayolunda gece yarısı yaşanan kazada, arıza nedeniyle yol kenarına çekilen yolcu otobüsüne aynı yönde seyreden bir otomobil çarptı. Olayda otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Kaza, saat 00.45 sıralarında Sanayi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siirt'ten Samsun'a giden ve plakası 55 AEH 575 olan Metro Turizm'e ait otobüs arıza yapınca sürücü aracı yolun sağına çekti. Sürücünün motora su koyduğu sırada aynı yöne seyreden plakası 27 VZ 853 olan otomobil otobüse çarparak altına girdi. Kazada otomobildeki yaralılardan biri kadın olmak üzere üç kişi hastaneye kaldırıldı; durumları ile ilgili tedavi sürüyor.

Güzergah, yolcu durumu ve soruşturma:

Otobüste bulunan yaklaşık 30 yolcu arasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle yol kısa süre trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti; araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme ekiplerce sürdürülüyor.

MALATYA’DA OTOBÜSE ÇARPIP ALTINA GİREN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

MALATYA’DA OTOBÜSE ÇARPIP ALTINA GİREN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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