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Malatya'da çocuklara yönelik iklim ve dijital farkındalık için COP31 standı

Aile ve Sosyal Hizmetler koordinasyonunda açılan stant, çocuklara çevre, iklim ve dijital ayak izi konusunda mini anket ve etkileşimli faaliyetler sundu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Malatya'da çocuklara yönelik iklim ve dijital farkındalık için COP31 standı

Malatya'da COP31 farkındalık çalışması

Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen COP31 farkındalık faaliyetleri kapsamında bir stant açıldı. Çalışma, ülke çapında eş zamanlı yürütülen programın bir parçası olarak 81 ilde gerçekleştirilen farkındalık kampanyalarıyla uyumlu şekilde düzenlendi.

Standta yapılan uygulamalar:

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantta öncelikle "Ekran Süresi Mini Anketi" uygulandı; bu uygulama ile çocukların ekran başında geçirdiği sürelere ilişkin bireysel farkındalık oluşturulması hedeflendi. Ziyaretçiler ayrıca farkındalık ağacı ve COP31 farkındalık sandığı aracılığıyla iklim değişikliği, sürdürülebilir gelecek ve dijital davranışlara ilişkin görüş, öneri ve mesajlarını paylaşma imkânı buldu.

Etkinlik kapsamında dijital ayak izi konusu da gündeme getirildi ve katılımcılara çevresel etkiler ile günlük dijital alışkanlıklar arasındaki bağ anlatıldı. Uygulamalar interaktif biçimde tasarlanarak özellikle çocukların konuya katılımı teşvik edildi.

Amaç ve organizasyon:

Standın organizasyonunu Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesi İl Koordinatörü Esra Güler yürüttü. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün de standı ziyaret ederek çalışmayı yerinde inceledi.

Yetkililer, yapılan çalışmayla toplumun iklim değişikliği konusunda bilincinin artırılmasının ve çocukların çevresel konulara aktif katılımının desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Stant, hem bilgi verme hem de katılımcı görüşlerini toplama odaklı uygulamalarla ilde dikkat çeken bir etkinlik olarak öne çıktı.

MALATYA’DA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA COP31 KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI...

MALATYA’DA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA COP31 KAPSAMINDA 81 İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLEN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEMALI FARKINDALIK STANDI AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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