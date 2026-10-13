Dolar 49,2820 -0,16%
Euro 55,2461 +0,35%
Bist 12.227,90 +0,64%
Altın Gram 6.674,50 +0,52%
EUR/USD 1,1186 +0,22%
Brent Petrol 105,07 -1,48%
--°

Malatya'da havacılık hareketliliği: 9 ayda 640 bin yolcuya ulaşıldı

DHMİ verilerine göre Malatya Havalimanı 2026'nın ilk 9 ayında 640.353 yolcu ağırladı; Eylülde ise 72.547 yolcu ve 436 uçuş kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Malatya'da havacılık hareketliliği: 9 ayda 640 bin yolcuya ulaşıldı

Malatya'da havacılık hareketliliği: 9 ayda 640 bin yolcuya ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'na ilişkin 2026 Eylül ayı ve dokuz aylık dönem istatistiklerini açıkladı. Veriler, hem aylık bazda hem de yılın ilk dokuz ayında yoğun bir yolcu ve uçuş trafiği olduğunu ortaya koydu.

Eylül ayı verileri:

Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 71.083, dış hat yolcu trafiği ise 1.464 olarak kaydedildi; ay boyunca toplam 72.547 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde iniş-kalkış sayısı iç hatlarda 422, dış hatlarda 14 olmak üzere toplam 436 olarak bildirildi.

Ocak-eylül dönemi sonuçları:

Yılın ilk dokuz aylık döneminde Malatya Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 640.353, uçak trafiği 4.050 ve yük trafiği 5.355 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, havalimanının bölgesel yolcu ve yük taşımacılığındaki rolünü sürdürdüğünü gösteriyor.

DHMİ tarafından açıklanan aylık ve dönemsel istatistikler, havalimanı işletmeciliği ve yerel ulaşım politikalarının değerlendirilmesi için temel veri sağlamaya devam ediyor.

MALATYA HAVALİMANI’NDA 9 AYDA 640 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

MALATYA HAVALİMANI’NDA 9 AYDA 640 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor
images

Dicle'de nadir karşılaşma: nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avl...
images

Çiftçinin korunması için harekete geçildi: İslahiye'de yaban domuzlarına sürek a...
images

Karabük üniversitesi iklim gündemine 13 proje taşıyacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akmerkez Live Well'de uzmanlardan bütünleşik uzun yaşam reçetesi

Dicle'de nadir karşılaşma: nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru balık avlarken görüntülendi

Muğla'dan 127 şehit ailesi Çanakkale'de ortak anma ve paylaşım turunda

Gaziantep'in yeni çekim merkezi: Numan Kurtulmuş Şahinbey Millet Camii'ni inceledi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi