Malatya'da havacılık hareketliliği: 9 ayda 640 bin yolcuya ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'na ilişkin 2026 Eylül ayı ve dokuz aylık dönem istatistiklerini açıkladı. Veriler, hem aylık bazda hem de yılın ilk dokuz ayında yoğun bir yolcu ve uçuş trafiği olduğunu ortaya koydu.

Eylül ayı verileri:

Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 71.083, dış hat yolcu trafiği ise 1.464 olarak kaydedildi; ay boyunca toplam 72.547 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde iniş-kalkış sayısı iç hatlarda 422, dış hatlarda 14 olmak üzere toplam 436 olarak bildirildi.

Ocak-eylül dönemi sonuçları:

Yılın ilk dokuz aylık döneminde Malatya Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 640.353, uçak trafiği 4.050 ve yük trafiği 5.355 ton seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar, havalimanının bölgesel yolcu ve yük taşımacılığındaki rolünü sürdürdüğünü gösteriyor.

DHMİ tarafından açıklanan aylık ve dönemsel istatistikler, havalimanı işletmeciliği ve yerel ulaşım politikalarının değerlendirilmesi için temel veri sağlamaya devam ediyor.

MALATYA HAVALİMANI’NDA 9 AYDA 640 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ