Malatya'da ortak akılla yeniden inşa: DAİMFED sahada ve masada

DAİMFED’in Malatya programı:

Doğu Anadolu İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Merkez Yönetimi ile Malatya Şube Yönetimi, kentsel dönüşüm ve inşaat sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere Malatya’da bir dizi ziyaret ve istişare gerçekleştirdi. Heyet, saha ziyaretleri ve masa başı görüşmelerle hem uygulamadaki sorunları yerinde dinledi hem de düzenleme ve planlama boyutunda ortak akıl arayışını sürdürdü.

saha ziyaretleri:

Program kapsamında heyet, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Turgay Şengönül ve ASKON Malatya Şube Başkanlığına seçilen Aydın Apak gibi kurum ve siyaset temsilcilerini ziyaret etti. Görüşmelerde öncelik; kentsel dönüşüm, deprem sonrası yeniden yapılanma, yerel ekonomi ile inşaat sektöründeki düzenlemeler oldu. Ziyaretler, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

yeniden inşa raporu ve istatistikler:

STK temsilcileri, sektör paydaşları ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen "Sektör ile İstişare" buluşmasında Fatma Güldemet Sarı yeniden inşa sürecine dair kapsamlı veriler paylaştı. Sarı, Türkiye genelinde 455.357 bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Malatya özelinde ise 62.540 konut, 13.032 köy evi ve 4.088 iş yeri olmak üzere toplam 79.660 bağımsız bölümün tamamlandığı bildirildi. Ayrıca İkizce TOKİ alanında 28.289 bağımsız bölüm inşa edilerek bu sahayı ülkenin en büyük şantiyesi haline getirdiği vurgulandı.

Sarı, yeniden inşa sürecinin yalnızca fizikî yapı üretimi olmadığını; şehirlerin sosyal ve kültürel dokusunun korunması, güvenli yapılaşma ve etkin denetimin öneminin öne çıktığını belirtti. Bu çerçevede planlama, yerel hizmetler ve kamusal altyapı yatırımlarının eş zamanlı yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

sektörel düzenlemeler ve mesleki sınıflandırma:

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu müteahhitlikte yetki belgesi ve sınıflandırma düzenlemelerine değindi. Karslıoğlu, Malatya’da daha önce yaklaşık 2 bin civarında olan müteahhit sayısının sınıflandırma uygulamalarıyla 150'ye, Adana’da ise 3 bin 200'den 241'e gerilediğini belirterek, bu değişimin sektörün kayıt altına alınması ve yeterlilik standartlarının sağlanması açısından önem taşıdığını söyledi. Karslıoğlu ayrıca deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarında görev alan sektör çalışanlarına teşekkür etti.

DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen ise federasyonun deprem sonrasında zorlu şartlarda yapılandığını, zaman içinde mesleki sorunları gündeme taşıyan ve çözüm önerileri geliştiren bir aktöre dönüştüğünü ifade etti. Esen, Malatya’nın geleceğinin yeni yapıların yanında ticaretin canlanması, sosyal yaşamın güçlenmesi ve kültürel değerlerin korunmasıyla şekilleneceğini, sivil toplum kuruluşlarının somut projeler etrafında birleşmesinin önemini vurguladı.

Programın sonunda, DAİMFED Malatya Şube yönetiminde görev alan ve kentteki diğer sivil toplum kuruluşlarında başkanlık görevlerine seçilen isimler tebrik edildi. Toplantı ve ziyaretler, hem saha deneyimlerinin paylaşılmasına hem de bölgesel politika ve uygulamaların eşgüdümlü şekilde ilerletilmesine zemin hazırladı.

DOĞU ANADOLU İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) GENEL MERKEZ YÖNETİMİ VE MALATYA ŞUBE YÖNETİMİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALATYA’DA BİR DİZİ ZİYARET VE İSTİŞARE PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİ.