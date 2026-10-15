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Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 9 gözaltı ve çok sayıda madde ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı; bin 600 sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik operasyon: 9 gözaltı ve çok sayıda madde ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu operasyonu:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri fiziki ve teknik takip sonucunda bir dizi adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı ve şahıslarla ilgili işlemlerin emniyette devam ettiği bildirildi.

ele geçirilenler:

Aramalar sırasında bin 600 adet sentetik ecza hapı, 114 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 78 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8 gram esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

soruşturma ve yürütülen takibat:

Yetkililer, operasyonun fiziki ve teknik takibin birlikte kullanılmasıyla planlandığını belirtti. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalar neticesinde elde edilen bulgular, soruşturmanın bir parçası olarak inceleniyor ve gözaltındaki kişilerle ilgili adli süreç ilerletiliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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