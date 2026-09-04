Malatya'nın kavşağında son viraj: 53,5 kilometrelik çevre yolu ekim-kasımda açılacak

malatya çevre yolu projesinde son aşama

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin transit ulaşımında kritik bir rol oynayan çevre yolu çalışmaları, Malatya'da tamamlanma safhasına geldi. Toplam uzunluğu 53,5 kilometre olan proje, bölgeden geçen araç trafiğini şehir dışına alarak akışı hızlandırmayı hedefliyor. Yatırım tutarı bugün itibarıyla yaklaşık 15 milyar lira olarak hesaplanıyor.

projenin kapsamı ve bölgeye etkisi:

Malatya çevre yolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 16 ili doğrudan etkileyen bir transit koridor niteliğinde. Proje tamamlandığında hem tıkanıklıklar azalacak hem de sürücüler için zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, projenin Malatya'nın kavşak konumunu rahatlatacağını ve yol güvenliğini artıracağını belirtti. Proje, bölgesel lojistik ve ekonomik akışa da olumlu yansıyacak.

son etap ve bağlantı çalışmaları:

İnşaat ekipleri özellikle Pütürge yol ayrımındaki son etap üzerinde yoğunlaşıyor. Süreç boyunca projeye ilave bağlantı yolları da eklendi; deprem sonrası Gelinciktepe'ye yapılan TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayan üst yol ve köprüler ile Hatunsuyu bağlantı yolu bunların başında geliyor. Ayrıca Battalgazi kavşağında planlanan bağlantılar, kentin farklı noktalarını yeni ulaşım ağına entegre edecek.

Çalışmanın başlangıç sürecine ilişkin Tüfenkci, ihale ve temel atma süreçlerinin 2016-2017 döneminde gerçekleştiğini; yüklenici firma sorunları ve kamulaştırma süreçlerinin iş akışını uzattığını fakat son dönemlerde işlerin hızlandığını aktardı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Malatya içi ve çevresindeki transit akışın daha düzenli hale geleceği vurgulandı.

açılış takvimi ve teşekkür:

Saha ekiplerinden alınan bilgiye göre, projenin tamamen bitirilmesi için hedef tarih ekim sonu veya kasım başı olarak veriliyor. Resmi açılış için hazırlıkların sürdüğü ve yetkililerin katılımıyla törenlerin yapılmasının planlandığı bildirildi. Tüfenkci, projede emeği geçenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım ve Abdulkadir Uraloğlu ile tüm çalışma ekiplerine teşekkür etti.

Malatya çevre yolu tamamlandığında kent içi trafik yükünün azalması, transit araçların şehir merkezinden uzaklaştırılması ve bölge ekonomisinin lojistik açıdan rahatlaması bekleniyor. Son etap çalışmalarının bitirilmesiyle birlikte proje, bölgesel ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktası olacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ 16 İLİ YAKINDAN İLGİLENDİREN 53,5 KİLOMETRELİK MALATYA ÇEVRE YOLU PROJESİ'NDE SONA YAKLAŞILDI