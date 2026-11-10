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Dolmabahçe'de saygı ve çiçek: Davut Gül Atatürk'ün odasını ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasına çiçek bıraktı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Dolmabahçe'de saygı ve çiçek: Davut Gül Atatürk'ün odasını ziyaret etti

Dolmabahçe'de anma töreni:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Anma törenleri kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül, sarayı ziyaret ederek anma programına katıldı.

Vali Gül'ün ziyareti ve eşlik edenler:

Vali Davut Gül'e, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan eşlik etti. Heyet, saray içinde kısa bir saygı turu gerçekleştirdi ve anma törenlerinin düzenlendiği bölümde hazır bulundu.

Çelenk ve saygı duruşu:

Vali Gül ve beraberindekiler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün odasına geçerek yatağına çiçek bıraktı. Ziyaret, geleneksel anma ritüellerine uygun biçimde, saygı ve sessizlik içinde tamamlandı.

Dolmabahçe'deki tören, Atatürk'ün Cumhuriyet tarihindeki simgesel yeri ve anma geleneğinin sürdürülmesine dikkat çekerken, resmi temsilcilerin katılımı törene devlet düzeyinde bir vurgun daha ekledi.

Dolmabahçe Sarayı&#039;nda 10 Kasım törenleri: İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı

Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım törenleri: İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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