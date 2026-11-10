Uludağ kaynakları ihaleye: bursa'da çok sayıda su hakkı kiraya verilecek

Bursa'da kaynak suyu ihaleleri başlıyor

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarla, kentin farklı ilçelerindeki çok sayıda kaynak suyunun kullanım haklarının kiraya verilmesi için ihale süreci başlatıldı. İlanlarda, bazı ihalelerden elde edilecek toplam gelirin 1 milyar liraı aşmasının beklendiği ifade ediliyor.

İnegöl ihaleleri:

İnegöl ilçesinde çeşitli mahallelerdeki kaynaklar ayrı ayrı ihaleye çıkarıldı. Mesruriye Mahallesi'ndeki 5 kaynağın toplam 3,5 litre/saniyelik kısmı 7 yıllığına kiraya verilecek ve ihale için belirlenen tahmini bedel 37.998.538,60 lira olarak ilan edildi. Bu ihale 26 Kasım tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

Sulhiye ve Tüfekçikonağı mahallelerindeki 6 kaynağın toplam 7,62 litre/saniyelik bölümü ise 5 yıllığına kiralanacak; bu grup için tahmini bedel 82.728.246,80 lira olarak belirlendi. İhale aynı gün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Osmangazi, Kestel ve Mustafakemalpaşa ihaleleri:

Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'ndeki 5 ayrı kaynağın toplam 7 litre/saniyelik bölümü 5 yıllığına kiraya verilecek ve tahmini bedel 75.997.077,10 lira olarak açıklandı. Bu ihale 26 Kasım günü saat 14.30'ta yapılacak.

Kestel'de Derekızık Mahallesi Gölçukuru mevkisindeki kaynağın 5 litre/saniyelik bölümü 5 yıllığına kiraya çıkarıldı; tahmini bedel 54.283.626,50 lira ve ihale 25 Kasım saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Kestel Orhaniye Mahallesi'ndeki kaynağın 4 litre/saniyelik bölümü için tahmini bedel 43.426.901,20 lira olarak ilan edildi; kiralama süresi 26 Ağustos 2029 tarihine kadar olacak ve ihale 25 Kasım saat 13.00'te yapılacak.

Mustafakemalpaşa ilçesi Sünlük Mahallesi'ndeki iki ayrı kaynağın toplam 3 litre/saniyelik bölümü 5 yıllığına kiraya çıkarıldı; bu ihale için belirlenen tahmini bedel 32.570.176 lira olup ihale 25 Kasım saat 15.00'te düzenlenecek.

Ayrıca Kestel Derekızık Mahallesi Kovukdere mevkisinde bulunan bir kaynağın 1 litre/saniyelik bölümü 26 Kasım günü saat 15.30'da açık teklif usulüyle ihaleye çıkacak; bu kaynağın tahmini bedeli 10.856.725,30 lira ve kiralama süresi 10 Aralık 2029 tarihine kadar olarak ilan edildi.

İhaleye katılım koşulları ve uygulama:

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Her ihale için ayrı şartname temin edilmesi gerekiyor ve şartname bedeli 5.000 lira olarak açıklandı. Tüm ihaleler, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın Osmangazi ilçesindeki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvime göre ihaleler 25-26 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak olup, kaynakların debileri ve kiralama sürelerine göre farklı tahmini bedeller belirlendi. İlanlar, bölgedeki su kullanım haklarının geçici süreyle devrine yönelik hukuki çerçeve olan 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun kapsamında yürütülecek.

BURSA'DA FARKLI İLÇELERDE BULUNAN ÇOK SAYIDA KAYNAK SUYUNUN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN İHALE SÜRECİ BAŞLATILDI. BURSA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN İLANLARDA, BAZI KAYNAK SULARINDAN ELDE EDİLECEK İHALE GELİRİNİN 1 MİLYAR LİRAYI GEÇMESİ BEKLENİYOR.