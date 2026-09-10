Maltepe’de çıkan anlaşmazlıkta özel harekât müdahalesi ve yaralanmalar

olay yerinde müdahale sürüyor

Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasında çıkan anlaşmazlık sonrası bölgeye polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu aktarılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

müdahale ve takip:

Bölgeye intikal eden birimler geniş güvenlik önlemleri alırken, özel harekât polisleri müdahaleyi yürütüyor. Ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ederek durumu anlık izliyor.

yaralıların durumu ve devam eden çalışmalar:

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ve soruşturma sürüyor; anlaşmazlığın nedeni şu ana kadar belirlenemedi.

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