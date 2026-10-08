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Maltepe'de çöken binada dinleme cihazlarıyla enkaz araması sürüyor

Maltepe Cevizli'de üç katı çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti; ekipler, enkaz altındaki 2 kişiye ulaşmak için dinleme cihazlarıyla çalışma yürütüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de çöken binada dinleme cihazlarıyla enkaz araması sürüyor

Maltepe'de çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda binanın 3 katında çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

enkazda dinleme çalışmaları:

Olay yerinde dinleme yapan cihazlar enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için kullanılıyor. Cihazlar aracılığıyla zaman zaman "Sesimi duyan var mı?" gibi çağrılar yapılarak yanıt aranıyor.

resmi açıklama:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Maltepe&#039;de enkaz altında dinleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor

Maltepe'de enkaz altında dinleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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