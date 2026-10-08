Maltepe'de çöken binada dinleme cihazlarıyla enkaz araması sürüyor

Maltepe'de çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında meydana gelen olayda binanın 3 katında çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

enkazda dinleme çalışmaları:

Olay yerinde dinleme yapan cihazlar enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için kullanılıyor. Cihazlar aracılığıyla zaman zaman "Sesimi duyan var mı?" gibi çağrılar yapılarak yanıt aranıyor.

resmi açıklama:

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Maltepe'de enkaz altında dinleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor