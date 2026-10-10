Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden iki kardeş dualarla uğurlandı

Maltepe'de cenaze töreni

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çöken 7 katlı binada yaşamını yitiren Ahmet Muhammed İnan (22) ve Zeynep İnan (20) için Maltepe Mimar Sinan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı.

Cenaze töreninin ayrıntıları:

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından edilen dualarla iki kardeş, defin için Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı'na uğurlandı.

Aile ve gençlerin yaşamı:

Cenazede, baba Mustafa İnan ve anne Selma İnan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Ailenin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Ahmet Muhammed İnan, babasıyla birlikte reklam tabelaları işi yapıyordu; Zeynep İnan ise mimarlık bölümü öğrencisiydi. Ayrıca Ahmet'in kısa süre önce yeni bir otomobil aldığı belirtildi.

Tören boyunca yakınları ve mahalle sakinleri aileye başsağlığı diledi, dualar edildi. Cenaze töreni, iki kardeşin yakınları ve katılımcıların eşlik ettiği bir definle son buldu.

MALTEPE CEVİZLİ MAHALLESİ’NDE ÇÖKEN 7 KATLI BİNADA HAYATINI KAYBEDEN AHMET MUHAMMED İNAN (22) VE ZEYNEP İNAN (20), DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI. CENAZEDE ANNE VE BABANIN AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİĞİ GÖRÜLDÜ.