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Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın üçüncü katında saat 05.40'te çökme oldu; 2 kişi yaşamını yitirdi, enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi

Olayın gelişimi:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3. katında saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla arama kurtarma çalışmalarına başladı.

can kaybı ve arama çalışmaları:

Çalışmalarda enkazdan çıkarılanların ilk tespitlerine göre 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

kurtarılan kişi ve sevk işlemi:

Arama kurtarma ekibince enkazdan çıkarılan bir kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ekipler, enkaz altındaki diğer iki kişiye ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Maltepe'de enkaz altından kurtarılan kişi hastaneye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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