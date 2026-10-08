Maltepe'de çöken binadan çıkarılan kişi tedavi için hastaneye gönderildi

Olayın gelişimi:

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3. katında saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla arama kurtarma çalışmalarına başladı.

can kaybı ve arama çalışmaları:

Çalışmalarda enkazdan çıkarılanların ilk tespitlerine göre 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, "Maltepe’de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükselmiştir. Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

kurtarılan kişi ve sevk işlemi:

Arama kurtarma ekibince enkazdan çıkarılan bir kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Ekipler, enkaz altındaki diğer iki kişiye ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Maltepe'de enkaz altından kurtarılan kişi hastaneye sevk edildi