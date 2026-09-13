Maltepe’de dere kenarından başlayan alevler Kenan Evren Kışlası ormanını etkiledi

Maltepe'de yangın kenan evren kışlası ormanına sıçradı:

Olay, saat 12.30 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Akarsu Caddesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre dere kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve kısa sürede alevlendi.

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve bitişikte bulunan Kenan Evren Kışlası'ndaki ağaçlık alana sirayet etti. Bölge yoğun dumanla kaplanırken, olay çevresinde tedirginlik yarattı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin ilerlemesini durdurmak ve yangını kontrol altına almak için birimlerle koordineli müdahale yürüttü.

Vatandaşların da desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının tamamen kesinleşmesi için soğutma ve kontrol çalışmalarına devam ediyor.

zarar tespiti ve soruşturma:

Yangın nedeniyle geniş çapta ormanlık alan zarar gördü; ekipler zarar tespiti için çalışma başlattı. İlk değerlendirmelerde rüzgarın yangının hızlı yayılmasında etkili olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı. Yetkililer, soğutma çalışmaları tamamlanana dek bölgeye yaklaşılmaması ve yetkililerin uyarılarına uyulması çağrısında bulundu.

MALTEPE'DE YOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN KENAN EVREN KIŞLASI'NDAKİ ORMANLIK ALANA SİRAYET ETTİ. ÇEVRE İLÇELERDEN ÇOK SAYIDA EKİBİN ÇALIŞMALARI SONUCU YANGIN KONTROL ALTINA ALINIRKEN, GENİŞ ÇAPTA ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ.