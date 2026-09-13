Payas'ta motorda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Payas'ta motorda çıkan yangın
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalık Mahallesi civarında seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında alevler yükseldi. Olay kısa sürede çevredeki ekiplerin dikkatini çekti.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
Yangına intikal eden itfaiye ve müdahale ekipleri, hızlı müdahaleyle alevlerin büyümesini önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri tamamlandı.
Soğutma ve hasar tespiti:
Olay yerinde gerçekleştirilen soğutma çalışması sonrasında otomobilde hasar tespit edildi. Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi paylaşmadı.
PAYAS ÇAĞLALIK MAHALLESİ’NDE YANAN ARACA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.
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