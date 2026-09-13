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Payas'ta motorda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Payas'ta Çağlalık Mahallesi civarında seyir halindeki otomobilin motorunda yangın çıktı; ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Payas'ta motorda çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Payas'ta motorda çıkan yangın

Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalık Mahallesi civarında seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında alevler yükseldi. Olay kısa sürede çevredeki ekiplerin dikkatini çekti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Yangına intikal eden itfaiye ve müdahale ekipleri, hızlı müdahaleyle alevlerin büyümesini önledi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürme işlemleri tamamlandı.

Soğutma ve hasar tespiti:

Olay yerinde gerçekleştirilen soğutma çalışması sonrasında otomobilde hasar tespit edildi. Yetkililer yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

PAYAS ÇAĞLALIK MAHALLESİ’NDE YANAN ARACA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

PAYAS ÇAĞLALIK MAHALLESİ’NDE YANAN ARACA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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