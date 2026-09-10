Maltepe'de yaşanan olay:

Maltepe'de bir ev sahibi ile işletmeci arasındaki henüz belirlenemeyen anlaşmazlık, bölgedeki hareketliliğin artmasına ve çatışma iddialarına yol açtı. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis, özel harekât polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve müdahale:

Gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Müdahale sırasında çevredeki hareketlilik ve gelişmeler dronla takip ediliyor. Emniyet güçleri olayın kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralılar ve güvenlik önlemleri:

Olayda çok sayıda yaralı olduğu aktarılırken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Polis ekiplerinin bölgede yürüttüğü inceleme ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililerden gelecek resmi bilgilendirme bekleniyor.

Maltepe’de ev sahibi ile işletmeci arasında silahlı gerginlik: Olay yerinde yaralılar var