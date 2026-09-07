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Maltepe'de iki asırlık sefer taşının akıbeti belirsiz

Maltepe Altıntepe'de II. Mahmud dönemine tarihlenen yaklaşık 210 yıllık nokta taşı yol çalışmaları sırasında kaldırıldı; akıbeti bilinmiyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Maltepe'de iki asırlık sefer taşının akıbeti belirsiz

Maltepe'de nokta taşının kaldırılması

İstanbul’un Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi Cihadiye Caddesi üzerinde yer alan ve II. Mahmud dönemine tarihlenen yaklaşık 210 yıllık nokta taşı, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve yol çalışmaları sırasında yerinden kaldırıldı. Altıntepe’nin bilinen en eski tarihi yapısı olarak gösterilen taşın birkaç yıl önce alındığı, şu an nerede olduğunun ise bilinmediği aktarılıyor. Mahalle sakinleri ile tarihçiler taşın bulunup eski yerine konulmasını talep ediyor.

taşın tarihi ve işlevi:

Tarihçi ve tarih öğretmeni değerlendirmelerine göre söz konusu nokta taşı Hicri 1232 tarihli olup miladi olarak 1816-1817 yıllarına tekabül ediyor. Bu tür taşlar Osmanlı döneminde arazi ve mesafe ölçümü ile sınır belirleme amacıyla kullanılıyordu. Taşın bulunduğu hattın, dönemin padişahlarının doğuya seferleri sırasında izlediği güzergâh olan Bağdat Yolu üzerinde yer alması, eserin önemini artırıyor. Uzun yıllar kaldığı noktada üzerinde Hicri 1232 tarihinin rahat okunabildiği belirtiliyor.

mahalle tepkisi ve talepler:

Yerel halk ve uzmanlar, taşın kaldırılmasının ardından akıbetinin açıklanmasını ve mümkünse taşın eski yerine konulmasını istiyor. Tarih Öğretmeni Cabir Caymaz, taşın nadir bir örnek olduğunu vurgulayarak, koruma eksikliğinin giderilmesini ve tarihe saygı çerçevesinde taşın tekrar yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Caymaz ayrıca İstanbul’da görülen diğer taş türleriyle (Orta Taş, Roma dönemine ait Milyon Taşı, Nişan/Menzil taşları gibi) kıyaslandığında bu nokta taşının Osmanlı dönemine ait nadir örneklerden biri olduğunu ifade etti.

Şu aşamada taşın kaldırılma gerekçesinin ve nerede tutulduğunun yetkili kurumlar tarafından netleştirilmemiş olması, yerel koruma ve belgeleme uygulamalarına dair soru işaretleri doğuruyor. Mahalle sakinleri ile tarih çevreleri, yetkililerden şeffaf bir açıklama ve somut bir müdahale talep ediyor.

TARİH ÖĞRETMENİ CABİR CAYMAZ

TARİH ÖĞRETMENİ CABİR CAYMAZ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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