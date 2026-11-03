Dolar 49,9927 +0,03%
Euro 55,9669 +0,07%
Bist 10.936,14 -0,23%
Altın Gram 6.279,08 -1,59%
EUR/USD 1,1191 +0,00%
Brent Petrol 106,84 +1,98%
--°

Maltepe'de yağışta inşaat alanı çöktü: yıkılma anı kayda geçti

Maltepe Cevizli'de gece sağanağında Cengiz Sokak'taki inşaatta toprak kaydı; yıkılma anı ve dron görüntüleri kaydedildi, ekipler inceleme başlattı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 11:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de yağışta inşaat alanı çöktü: yıkılma anı kayda geçti

Maltepe'de inşaat alanında toprak kayması

Gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'taki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olayın yıkılma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ek riskleri önlemek amacıyla sokağı hem araç hem yaya trafiğine kapattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve dron görüntüleri, yağış nedeniyle zeminde meydana gelen kaymanın yıkılma anını net şekilde ortaya koydu.

ekip müdahalesi ve inceleme:

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve alanda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Anılan kayıtlar olay yeri değerlendirmelerinde delil niteliğinde kullanılmak üzere kayıt altına alındı; soruşturmaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

MALTEPE&#039;DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA BİR İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI...

MALTEPE'DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA BİR İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dilovası kozmetik fabrikası yangını davasının beşinci duruşması başladı
images

çağrı merkezi kılığında dolandırıcılık: 33 gözaltı ile operasyon tamamlandı
images

Safranbolu'da sinyalsiz çıkış ve hatalı sollama trafiği tehlikeye attı
images

Kocaeli'de ekim güvenlik raporu: organize suç çetelerine ağır darbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa cezaevinde cumhuriyet coşkusu: hükümlüler konserle 103. yılı karşıladı

Tövbe bilinciyle topluma dönüşe hazırlık: Boyabat'ta seminer

Maden ilçesinde büyükbaşlar için sonbahar aşılama ve küpeleme çalışması

Manisa Büyükşehir'den maliyeti düşüren tohum desteği: Kula ve Selendi'de 905 üreticiye dağıtım

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı