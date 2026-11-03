Maltepe'de yağışta inşaat alanı çöktü: yıkılma anı kayda geçti

Maltepe'de inşaat alanında toprak kayması

Gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Cevizli Mahallesi Cengiz Sokak'taki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olayın yıkılma anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

olayın gelişimi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ek riskleri önlemek amacıyla sokağı hem araç hem yaya trafiğine kapattı. Güvenlik kamerası kayıtları ve dron görüntüleri, yağış nedeniyle zeminde meydana gelen kaymanın yıkılma anını net şekilde ortaya koydu.

ekip müdahalesi ve inceleme:

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve alanda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Anılan kayıtlar olay yeri değerlendirmelerinde delil niteliğinde kullanılmak üzere kayıt altına alındı; soruşturmaya ilişkin çalışmalar sürüyor.

MALTEPE'DE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SIRASINDA BİR İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ