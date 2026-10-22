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Manavgat kavşağında dönüş manevrası kazaya dönüştü: iki yaralı

Antalya-Manavgat D-400'de Gültepe kavşağında sağa dönüş yapan otomobil ile emniyet şeridindeki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat kavşağında dönüş manevrası kazaya dönüştü: iki yaralı

Manavgat'ta Gültepe kavşağında trafik kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolundaki Gültepe ışıklı kavşağında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olayda, sağa dönüş yapan bir otomobil ile emniyet şeridinde ilerleyen bir motosikletin çarpışması sonucu yaralananlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı ve yaralıların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeki Andrii Shcherbyna idaresindeki AE 4114KP plakalı otomobil, Gültepe Kavşağı'nda sağa dönüş manevrası yaptığı sırada aynı istikamette emniyet şeridinde ilerleyen Ali Birkan yönetimindeki 07 N 2667 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Birkan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sevgi Sirkeci yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

Emniyet şeridi ihlali ve trafik ekiplerinin müdahalesi:

Kazanın ardından Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sırasında kavşağa emniyet şeridini kullanarak gelen bir tur aracı tespit edildi ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Olay yerindeki tespitler, emniyet şeridinin trafik güvenliği açısından kritik olduğunu ve yanlış kullanımın zincirleme kazalara yol açabileceğini gösterdi.

Yetkililer, kavşaklarda dönüş manevraları sırasında dikkatli olunması ve emniyet şeridinin acil durumlar dışında kullanılmaması konusunda sürücüleri uyardı. Kazayla ilgili soruşturma ve tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNDE SEYREDEN MOTOSİKLETİN SAĞA DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİLE...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EMNİYET ŞERİDİNDE SEYREDEN MOTOSİKLETİN SAĞA DÖNÜŞ YAPAN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNDE İNCELEME YAPAN TRAFİK EKİPLERİ, EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANAN BİR TUR ARACINA DA CEZAİ İŞLEM UYGULADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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