Manavgat'ta 7 saatte bulunan zihinsel engelli kadın hastaneye kaldırıldı

arama ekiplerinin çalışması:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Belenobası Mahallesi'nde bugün saat 15.00 civarında evinden ayrılan zihinsel engelli Hatice Ç. (44) için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

Arama çalışmasına Asayiş Timleri, JASAT ve JAK Timi ile birlikte AFAD ve AKUT ekipleri katıldı; aramalar havadan dron desteğiyle yürütüldü. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kayıp için geniş çaplı bir arama sürdürüldü ve yaklaşık 7 saat sonra sonuç alındı.

buluntu ve sağlık durumu:

Ekipler, Hatice Ç.'yi kaybolduğu noktaya yaklaşık 500 metre mesafede, bitkin halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından kadın, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Süreçle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, olayla ilgili olarak yakınlarının bilgilendirildiği ve gerekli tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILAN VE HABER ALINAMAYAN ZİHİNSEN ENGELLİ KADIN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 7 SAAT SONRA BULUNDU.