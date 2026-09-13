Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Manavgat'ta 7 saatte bulunan zihinsel engelli kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zihinsel engelli Hatice Ç. 7 saat süren dron ve ekip destekli aramalar sonucu evine 500 metre uzaklıkta bitkin halde bulundu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 01:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta 7 saatte bulunan zihinsel engelli kadın hastaneye kaldırıldı

arama ekiplerinin çalışması:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Belenobası Mahallesi'nde bugün saat 15.00 civarında evinden ayrılan zihinsel engelli Hatice Ç. (44) için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

Arama çalışmasına Asayiş Timleri, JASAT ve JAK Timi ile birlikte AFAD ve AKUT ekipleri katıldı; aramalar havadan dron desteğiyle yürütüldü. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kayıp için geniş çaplı bir arama sürdürüldü ve yaklaşık 7 saat sonra sonuç alındı.

buluntu ve sağlık durumu:

Ekipler, Hatice Ç.'yi kaybolduğu noktaya yaklaşık 500 metre mesafede, bitkin halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından kadın, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Süreçle ilgili arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, olayla ilgili olarak yakınlarının bilgilendirildiği ve gerekli tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILAN VE HABER ALINAMAYAN ZİHİNSEN ENGELLİ KADIN ARAMA...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE EVİNDEN AYRILAN VE HABER ALINAMAYAN ZİHİNSEN ENGELLİ KADIN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 7 SAAT SONRA BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı
images

çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 1 kişi düşerek yaralandı
images

Darıca'da kaçış takibi depoya çarpmayla sonlandı: bir polis yaralandı
images

Konya'da cadde ortasında çıkan tartışma bıçaklı yaralanmayla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Arsuz'ta Akçalı Aile Sağlığı Merkezi yeni binasıyla sağlık erişimini kolaylaştıracak

Hatay Büyükşehir Belediyesi okulları yeni döneme çevre düzenlemesiyle hazırlıyor

çardakta başlayan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 1 kişi düşerek yaralandı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı