Manavgat'ta motosiklet kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü kavşağa yaklaşırken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi ve yaralandı. Olayda sürücünün alkollü olduğu tespit edilince hem sağlık hem de idari işlemler başlatıldı.

Kaza anı ve müdahale:

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki kavşakta yaşandı. 07 BAK 151 plakalı motosikleti süren Mustafa K. Y., kavşağa yaklaşırken direksiyon hâkimiyetini kaybedip düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yasal sonuç ve cezai işlem:

Sürücünün yapılan kontrolde 2.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca kişinin aday sürücü statüsünde olması nedeniyle ehliyeti iptal edildi ve kendisine 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tutup gerekli işlemleri sürdürdü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ DÜŞEREK YARALANDI. 2.12 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN VE ADAY SÜRÜCÜ OLDUĞU İÇİN EHLİYETİ İPTAL EDİLEN SÜRÜCÜYE 25 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.