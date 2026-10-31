Sumbas'ta samanlık alevleri itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Sumbas ilçesinde samanlık yangını söndürüldü

Gece saatlerinde Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde bir samanlıkta yangın çıktı. Olayı fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine müdahale başlatıldı.

itfaiyenin hızlı müdahalesi:

Kısa sürede bölgeye yönlendirilen Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere anında müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangının çevredeki yapılara ve araziye sıçraması önlendi, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Konuyla ilgili yetkililerce inceleme başlatıldığı ve olayın nedeninin yapılacak tespitlerle netleştirileceği bildirildi.

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