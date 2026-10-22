Manavgat'ta aynı ahır iki yılda ikinci kez yandı

Manavgat'ta tekrar eden ahır yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkiinde Mehmet Kulaksız'a ait ahır ve samanlıkta meydana gelen yangında hayvanlar telef oldu. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Olay sırasında ahır sahibi ve komşuları, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle hayvanları bahçeye çıkarmayı başardı.

yangına müdahale ve kontrol altına alınması:

Yangına ilk anda müdahale edenler hortumla su sıkmaya çalıştı; daha sonra iş makineleriyle alan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mücadele sırasında ahır ve samanlığın hızlı tutuşması, ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesini zorlulaştırdı. Yetkililer, yangının söndürülmesinde iş makinelerinin etkin rol oynadığını bildirdi.

oluşan zarar ve geçmişteki benzer olay:

Yangında 1 inek ile 4 keçi telef olurken, 2 keçinin ise zarar gördüğü öğrenildi. Yaklaşık 1.400 saman balyası da yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde bulunan Mehmet Kulaksız, diğer hayvanlarını kurtarmayı başardıklarını belirtti. Aynı ahırda 2 yıl önce de elektrik kaynaklı yangın çıkmış; o olayda 3 inek ve 12 keçi yanmış, yangını söndürmeye çalışırken besicinin eşi yaralanmıştı. Ayrıca o yangında vücudunda ciddi yanıklar oluşan bir boğa kasaba götürülmüştü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ AHIR VE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA 1400 SAMAN BALYASI YANARKEN, 1 BÜYÜKBAŞ, 4 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.