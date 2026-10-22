Dolar 49,6238 +0,01%
Euro 55,8552 +0,09%
Bist 11.561,67 -0,13%
Altın Gram 6.541,31 -1,20%
EUR/USD 1,1235 +0,00%
Brent Petrol 112,01 +2,93%
--°

Manavgat'ta aynı ahır iki yılda ikinci kez yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi'nde ahır ve samanlık yangını çıktı; 1 inek, 4 keçi telef oldu, 1.400 saman balyası yandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta aynı ahır iki yılda ikinci kez yandı

Manavgat'ta tekrar eden ahır yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Kırlı mevkiinde Mehmet Kulaksız'a ait ahır ve samanlıkta meydana gelen yangında hayvanlar telef oldu. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri sevk edildi. Olay sırasında ahır sahibi ve komşuları, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle hayvanları bahçeye çıkarmayı başardı.

yangına müdahale ve kontrol altına alınması:

Yangına ilk anda müdahale edenler hortumla su sıkmaya çalıştı; daha sonra iş makineleriyle alan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mücadele sırasında ahır ve samanlığın hızlı tutuşması, ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesini zorlulaştırdı. Yetkililer, yangının söndürülmesinde iş makinelerinin etkin rol oynadığını bildirdi.

oluşan zarar ve geçmişteki benzer olay:

Yangında 1 inek ile 4 keçi telef olurken, 2 keçinin ise zarar gördüğü öğrenildi. Yaklaşık 1.400 saman balyası da yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde bulunan Mehmet Kulaksız, diğer hayvanlarını kurtarmayı başardıklarını belirtti. Aynı ahırda 2 yıl önce de elektrik kaynaklı yangın çıkmış; o olayda 3 inek ve 12 keçi yanmış, yangını söndürmeye çalışırken besicinin eşi yaralanmıştı. Ayrıca o yangında vücudunda ciddi yanıklar oluşan bir boğa kasaba götürülmüştü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ AHIR VE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA 1400 SAMAN BALYASI YANARKEN, 1...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ AHIR VE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA 1400 SAMAN BALYASI YANARKEN, 1 BÜYÜKBAŞ, 4 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manifest'in kurucusu Tolga Akış 12 kasım 2026'da hakim karşısına çıkacak
images

Karakoçan'da oyuncak deposu alevlerden etkilendi, yaralanma bildirilmedi
images

Park halindeki motosikletten yayılan yangın iki aracı daha kullanılmaz hale geti...
images

Aydın'da mutfakta çıkan yangın evde küçük çaplı hasara yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırklareli'nde hayvancılığa can veren yüzde 50 hibe desteği

Kırklareli'nde servis araçlarına kapsamlı güvenlik denetimi

Hisarcık'ta kitap fuarı: müftülük okuma alışkanlığını destekliyor

Zonguldak'ta bağımlılıkla mücadelede koordinasyon güçlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi