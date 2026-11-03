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Manavgat’ta çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşan araç kazası kameralarda

Manavgat'ta Şeyh Şamil Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri refüjü aşıp karşı şeride geçti; kaza anı kameralara yansıdı, şans eseri yaralanan yok.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat’ta çarpışmanın şiddetiyle refüjü aşan araç kazası kameralarda

Manavgat’ta iki otomobilin çarpışma anı kaydedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri refüjü aşıp karşı şeride geçti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak her iki otomobilde maddi hasar oluştu.

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boztepe Caddesi'nden gelerek Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halinde olan otomobil ile Kavaklı Mezarlığı yönünden gelerek 8512. Sokak'a dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüjü aşarak karşı şeride geçti.

görüntüler ve sonrasında yaşananlar:

Kazanın anına ait görüntülerde, karşı şeritte o sırada başka bir aracın bulunmaması nedeniyle daha büyük bir zincirleme kazanın önlendiği görülüyor. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, kazaya karışan her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılar ve olası sorumluluk değerlendirmesi yetkililerce yapılacak incelemeyle netleşecek.

NTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS...

NTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE OTOMOBİLLERDEN BİRİ REFÜJÜ AŞARAK KARŞI ŞERİDE GEÇERKEN, O SIRADA KARŞI YÖNDEN ARAÇ GELMEMESİ MUHTEMEL BİR FACİAYI ÖNLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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