Manavgat'ta d-400'de zincirleme motosiklet kazası: iki sürücü yaralandı

Manavgat'ta d-400'de zincirleme motosiklet kazası

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, D-400 kara yolu Sanayi Alt Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. yönetimindeki 07 JK 153 plakalı Manavgat Belediyesi'ne ait kamyonet, D-400 kara yolundan Antalya istikametine dönüş yaptığı sırada arkasından gelen Kemal D. idaresindeki 07 ADK 107 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklete, aynı yönde ilerleyen Buğra S. yönetimindeki 07 ADB 443 plakalı motosiklet de çarptı ve ikinci motosiklet de devrildi. Olay sonucunda bölgede kısa süreli trafik akışı etkilendi.

Yaralıların durumu:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri Buğra S. ve Kemal D., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede her iki sürücünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÜZERİNDE KAMYONET İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI. AYNI İSTİKAMETTE GİTMEKTE OLAN BAŞKA BİR MOTOSİKLETİN DEVRİLEN MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ. KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ YARALANDI.