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Manavgat'ta jandarmadan kaçak tütün baskını: 30 bin makaron ve 40 kilogram tütün ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 30 bin dolu makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün ve 274 nargile tütünü ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta jandarmadan kaçak tütün baskını: 30 bin makaron ve 40 kilogram tütün ele geçirildi

Olayın ayrıntıları:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen bir işletmede gerçekleştirilen aramada detaylı bir inceleme yapıldı.

Ele geçirilen ürünler:

Arama sonucunda 30 bin adet dolu makaron, 40 kilogram açık kıyılmış tütün ve 274 adet nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konularak muhafaza altına alındı.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında sorumluların tespiti ve yürütülecek yasal işlemler için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.

OPERASYONDA 30 BİN ADET DOLU MAKARON, 40 KİLOGRAM AÇIK KIYILMIŞ TÜTÜN VE 274 ADET NARGİLE TÜTÜNÜ...

OPERASYONDA 30 BİN ADET DOLU MAKARON, 40 KİLOGRAM AÇIK KIYILMIŞ TÜTÜN VE 274 ADET NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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