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Manavgat'ta kavşak çarpışması: motosiklet sürücüsü ve 10 yaşındaki yolcu yaralandı

Antalya'nın Manavgat'ta motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Halit D. ile 10 yaşındaki yolcu Enes D. yaralandı; kaza kamerada.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:48

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta kavşak çarpışması: motosiklet sürücüsü ve 10 yaşındaki yolcu yaralandı

Manavgat'ta kavşak çarpışması: motosiklet sürücüsü ve 10 yaşındaki yolcu yaralandı

Kaza anı ve olay yeri:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi ile 4501 Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, aynı istikamette ilerleyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. 07 CND 472 plakalı motosikleti kullanan Halit D., Antalya Caddesi istikametinden Havuzlu Kavşak yönüne seyir halindeyken, 4501 Sokak kesimine geldiği sırada, aniden 4501 Sokak'a dönmek isteyen Ahmet K. idaresindeki 63 DR 581 plakalı otomobile yandan çarptı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Halit D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Enes D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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