Manavgat'ta kavşakta çarpışma: araç refüjdeki palmiyeye çarparak durdu

Manavgat'ta kavşakta çarpışma:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Demokrasi Bulvarı Mithatpaşa Caddesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bir araç savrularak yol kenarındaki trafik levhalarını devirdi ve refüjdeki palmiyeye çarparak durdu.

Kaza anı ve araçların hareketleri:

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'nda yapay şelale istikametinden çevreyolu istikametine doğru seyir halinde bulunan Taha K. idaresindeki 07 CDC 980 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokak'tan, yasak olmasına rağmen Mithatpaşa Caddesi istikametine ilerleyen İdil K. yönetimindeki 34 BIE 235 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 07 CDC 980 plakalı otomobil savrularak trafik levhalarını devirdi ve refüjdeki palmiyeye çarparak durabildi.

Yaralıların müdahalesi ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Aynur G. ile Rabia R.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.